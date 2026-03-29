Primo piano Augusta, mozione Pd per intitolare una scuola al professor Luigi Solarino di

AUGUSTA – Una mozione consiliare per intitolare uno dei nuovi plessi scolastici in costruzione in città al professor Luigi Solarino (nella foto di copertina), docente universitario di Chimica industriale e figura di riferimento per le battaglie ambientaliste, i cui funerali sono stati celebrati ieri nella chiesa del Cristo Re.

L’iniziativa è promossa dal Partito democratico di Augusta, attraverso i consiglieri comunali Giancarlo Triberio e Milena Contento, con l’obiettivo di rendere omaggio a una personalità che, insieme al compianto pediatra Giacinto Franco, ha segnato profondamente la questione ambientale nel territorio.

Nella nota diffusa dal segretario cittadino Fiorindo Passanisi, il Pd sottolinea il valore della figura di Solarino, definendo la sua scomparsa, all’età di 91 anni, “una grave perdita per la nostra città e per l’intera comunità”.

“Attraverso la sua attività di studioso e la sua azione pubblica – si sottolinea – ha contribuito in modo significativo a una fase importante della vita della nostra città, distinguendosi in particolare per le battaglie a tutela del territorio e dell’ambiente”.

Da qui la proposta di intitolazione, ritenuta coerente con il suo percorso umano e professionale: “Riteniamo che proprio un luogo di istruzione rappresenti il contesto più significativo per onorare la sua memoria”, si legge nel documento, con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni il suo insegnamento.

Nella nota viene inoltre evidenziata la partecipazione istituzionale alle esequie di Solarino, in particolare “del sindaco e del presidente del consiglio comunale“, interpretata quale “testimonianza dell’importanza per questa città della sua figura e del suo lascito morale“.

Il Pd auspica quindi una convergenza ampia sul tema: “Auspichiamo che la mozione […] trovi immediato accoglimento sia nell’amministrazione comunale ancora in carica che fra tutte le forze politiche presenti in consiglio”, al di là delle dinamiche legate alla campagna elettorale in corso.