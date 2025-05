Primo piano Augusta, l’assessore Valeria Coco si dimette dalla giunta e da Forza Italia di

AUGUSTA – Si dimette l’assessore comunale Valeria Coco, dirigente di Forza Italia che era stata chiamata a far parte dell’amministrazione Di Mare a luglio del 2023, nell’ambito del secondo rimpasto consistente.

Gestiva il capitolo della “Innovazione e valorizzazione locale”, comprendendo in particolare le deleghe a Brucoli e alle contrade marinare, al Pnrr, alla sanità.

Lo fa annunciandolo tramite una nota stampa polemica nei confronti del partito azzurro, con il quale si dichiara in rotta sia a livello locale che provinciale.

“In data odierna mi dimetto da assessore della Giunta comunale di Augusta e da Forza Italia – fa sapere – prendendo le distanze dal coordinamento cittadino, distratto da obiettivi personali piuttosto che dedicato alla crescita del territorio e nel territorio, e con la segreteria siracusana che agisce nei confronti della zona nord assegnando medaglie “di cartone” e non strumenti reali per premiare la buona volontà di quanti giornalmente si impegnano per portare avanti nei vari Comuni i principi ispiratori del presidente Berlusconi“.

“Quello che mi spinge a lasciare Fi non è un sentimento che mi vede lontana dai principi del partito, ma un forte dissenso con i rappresentanti locali – evidenzia l’ormai ex assessore – ancorati ad un modo di fare politica superato, che non mi appartiene e che soprattutto non è aggregante, prova è l’esigenza dichiarata sulla stampa di unirsi con altre forze politiche per partecipare alle prossime competizioni elettorali“.

Nella nota diramata, Valeria Coco puntualizza: “Ho avuto modo di confrontarmi con chi questa provincia la rappresenta a livello regionale, vedendo una disparità di considerazione in merito agli strumenti messi a disposizione dal Governo regionale ma alle parole, fino ad oggi, non sono seguiti i fatti e francamente ritengo mortificante trovare delle giustificazioni per comportamenti che considerano i nostri territori non meritevoli di attenzione“.

“Mi sono più volte confrontata con il Sindaco ed i colleghi della Giunta comunale, ed abbiamo affrontato vari argomenti senza mai perdere di vista i principi della correttezza e del rispetto per chi ha un’opinione diversa, cercando di trovare un punto d’incontro e con l’obiettivo comune di fornire un servizio alla comunità. Il fatto di avere trovato soluzioni comuni – chiosa – è stato visto come un essere accomodante da chi, rappresentando Fi a livello comunale, ha scritto articoli (presumibilmente un riferimento a dichiarazioni riportate in articoli di stampa, ndr) offensivi e denigratori“.

“Rimarrò al servizio della comunità e cercherò di dare il mio contributo come cittadino attento alle problematiche del territorio, per le quali, da domani – sottolinea Coco – mi sentirò libera di interloquire con chi rispecchia il mio sentire“.