Primo piano Augusta, ecco il “Parco dei 100 alberi”: tutti i dettagli del progetto di depaving alla Borgata di

AUGUSTA – Dalle linee generali alla definizione tecnica dell’intervento. Dopo la notizia sull’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta comunale lo scorso 8 maggio, emergono ulteriori dettagli sul futuro “Parco dei 100 alberi”, l’opera di depaving programmata alla Borgata che punta a trasformare l’attuale piazzale asfaltato compreso tra via Buozzi e via Frixa in una nuova area verde urbana.

Si tratta di uno degli ultimi progetti approvati dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare prima delle elezioni amministrative che ne hanno sancito la riconferma per il secondo mandato. L’intervento, dal quadro economico complessivo di 450mila euro, dovrà ora trovare copertura finanziaria attraverso l’inserimento nella programmazione delle opere pubbliche dell’ente.

Come già anticipato, il progetto interessa il piazzale sud dell’area, oggi utilizzato prevalentemente come parcheggio e, insieme all’adiacente piazzale nord, come sede del mercato settimanale del giovedì. Come certifica la relazione redatta dai tecnici dell’ente locale, l’area misura complessivamente circa 4.260 metri quadrati ed è attualmente caratterizzata da una superficie impermeabile al cento per cento, priva di alberature e quasi interamente asfaltata.

L’intervento si fonda sul principio del depaving, vale a dire la rimozione delle superfici impermeabili in asfalto e cemento per restituire permeabilità al suolo e favorire la presenza del verde. Nel progetto è prevista la completa eliminazione dell’attuale pavimentazione asfaltata e dei marciapiedi perimetrali esistenti. Al loro posto sorgerà un nuovo spazio pubblico completamente pedonale, rialzato di circa 16 centimetri rispetto alla quota stradale e dotato di rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La nuova pavimentazione sarà realizzata in calcestruzzo drenante, materiale che consente l’assorbimento naturale delle acque meteoriche, riducendo il fenomeno del ruscellamento superficiale e contribuendo a contrastare l’effetto “isola di calore” nelle aree urbane.

Il cuore del progetto sarà rappresentato dalla messa a dimora di 100 alberi, elemento che dà il nome stesso all’opera. Secondo la documentazione più recentemente pubblicata, ottanta esemplari saranno collocati in apposite aiuole circolari distribuite lungo il parco, mentre altri venti saranno inseriti all’interno delle tre ampie aree verdi previste dal progetto. Le specie selezionate sono: Jacaranda, Prunus cerasifera “Pissardii”, Melia azedarach, Gelso fruitless (Morus alba fruitless), Arancio amaro, Alloro. Si apprende dai documenti progettuali che la scelta di utilizzare diverse specie arboree risponde a criteri di resilienza fitosanitaria, efficienza microclimatica e migliore gestione degli apparati radicali, riducendo il rischio che eventuali malattie possano compromettere l’intero patrimonio arboreo.

Oltre alle alberature, il progetto prevede la realizzazione di una nuova illuminazione pubblica con tecnologia Led. Saranno installati 20 nuovi pali illuminanti alti 3,5 metri, con temperatura colore di 3.000 Kelvin (luce calda) e sistema di regolazione automatica dell’intensità luminosa nelle ore notturne.

È prevista inoltre la sostituzione delle attuali armature stradali e la realizzazione di una grande seduta urbana a più livelli che attraverserà l’area verde, concepita come elemento di connessione tra le diverse zone del parco e come spazio di incontro e socializzazione.

Pur assumendo una nuova vocazione ambientale, l’area manterrà una certa flessibilità d’uso. Nella relazione tecnica viene infatti evidenziato come gli ampi spazi pavimentati possano continuare a ospitare manifestazioni temporanee, mercatini ed eventi pubblici.

Dal cronoprogramma allegato al progetto emerge una durata prevista dei lavori pari a 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del cantiere, con l’impiego dei primi 30 giorni per la demolizione dell’asfalto e le opere di depaving.

Il progetto resta strettamente collegato al previsto trasferimento del mercato settimanale del giovedì. L’area interessata dall’intervento ospita infatti attualmente parte degli stalli mercatali, destinati a essere ricollocati nelle vicine piazza Unità d’Italia e via Matteotti attraverso un distinto intervento comunale già programmato.

Nelle intenzioni dell’amministrazione, il nuovo “Parco dei 100 alberi” dovrebbe inoltre integrarsi con altri interventi di riqualificazione già realizzati o programmati nel quartiere, tra cui il progetto esecutivo della pista ciclabile ad anello che interesserà via Buozzi, contribuendo alla trasformazione di una delle zone più densamente urbanizzate della Borgata.