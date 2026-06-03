Primo piano Autostrada Catania-Siracusa, via ai restringimenti di giugno tra Lentini e Augusta di

AUGUSTA – Partono oggi, mercoledì 3 giugno, i restringimenti temporanei diurni lungo l’autostrada Catania-Siracusa nel tratto compreso tra gli svincoli di Lentini e Augusta (nella foto di repertorio in copertina), per consentire l’esecuzione di “alcuni lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento dell’autostrada“.

A renderlo noto è Anas, che nei giorni scorsi ha comunicato l’avvio di una nuova fase di interventi lungo l’arteria autostradale. Secondo quanto previsto, le limitazioni interesseranno tratti saltuari compresi tra le progressive chilometriche 11,500 e 25,142 dell’autostrada, sia in direzione Siracusa sia in direzione Catania.

I restringimenti riguarderanno esclusivamente le corsie di emergenza e saranno attivi nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 18, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Anas precisa che i punti esatti interessati dai cantieri saranno individuati “di volta in volta, in base alle opportune necessità di cantiere“, motivo per cui i restringimenti non interesseranno contemporaneamente l’intero tratto autostradale.

L’area coinvolta ricade nel segmento dell’autostrada che collega il territorio di Augusta con quello di Lentini, uno dei tratti maggiormente utilizzati dagli automobilisti diretti verso il capoluogo etneo, l’aeroporto di Catania e la zona industriale siracusana.

Anas raccomanda pertanto agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente lungo il percorso e di moderare la velocità in prossimità delle aree interessate dai lavori.