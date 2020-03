Primo piano Augusta, elezioni amministrative rinviate a giugno di

AUGUSTA – Le elezioni amministrative nei 61 comuni siciliani, tra cui Augusta, programmate per il 24 maggio, sono rinviate al 14 giugno, con eventuale ballottaggio il 28 giugno.

“A causa di doverose misure di protezione della salute pubblica“, come si legge sul sito della Regione siciliana, collegate all’attuale emergenza sanitaria del Coronavirus.

La decisione è stata assunta dal governatore Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore regionale alle Autonomie locali, Bernadette Grasso. Sarà formalizzata nella prossima seduta della Giunta regionale, prevista in settimana, alla quale dovrebbe partecipare lo stesso governatore, da quattro giorni in autoisolamento, in attesa dell’esito del secondo tampone fissato per domani.