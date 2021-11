Primo piano Augusta, eTwinning, doppio riconoscimento nazionale ed europeo a progetto “Ruiz” di

AUGUSTA – Un progetto su piattaforma eTwinning dell’Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz” di Augusta ha recentemente ottenuto il Certificato di qualità nazionale e poi il Certificato di qualità europeo (European quality label). Ha per titolo “Good act epidemic”ed è stato realizzato nello scorso anno scolastico dalla classe 1ªAE del settore Tecnologico indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica (nella foto di copertina, ndr), sotto la guida dell’insegnante di Lingua inglese, la professoressa Paola Moroni.

Il progetto è stato finalizzato a far riflettere gli studenti sul valore della bontà, declinata in tanti aspetti: la bontà verso l’ambiente, verso gli altri, verso gli animali e anche verso se stessi. Ogni mese, attraverso una serie di attività, gli alunni della 1ªAE si sono confrontati in modo virtuale e in lingua inglese con studenti provenienti da diversi Paesi, non solo comunitari: Austria, Croazia, Giordania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Spagna, Tunisia. Insieme hanno riflettuto sull’importanza della bontà e sulla necessità di assumere atteggiamenti consapevoli che, anche se nella semplice quotidianità, possano comunque fare la differenza. Molte sono state le attività che li hanno visti protagonisti: hanno composto e cantato canzoni, scritto poesie, creato mostre virtuali e video, scritto un libro di favole, lavorato sul riciclaggio, stilato una “Dichiarazione degli Atti gentili”, per citarne solo alcune.

“È stato un progetto straordinario – commenta la docente Paola Moroni – che ci ha permesso di confrontarci con altre scuole, altri studenti di Paesi diversi, e di scoprire nuove strategie, nuove conoscenze e nuove realtà, ma anche nuove lingue, culture e tradizioni. Il tutto attraverso la cooperazione, l’amicizia che resterà al di là degli incontri scolastici, perché nel mondo eTwinning non ci si perde mai del tutto”.

eTwinning è una piattaforma europea che fa parte del programma Erasmus+ e che si basa sull’impiego delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic) nell’ambito di reti di scuole europee e gemellaggi elettronici, in percorsi formativi condivisi e basati sulla collaborazione didattica tra insegnanti e studenti. Entrambi i riconoscimenti, il Certificato di qualità nazionale e quello europeo, sono assegnati su criteri di qualità quali innovazione pedagogica e creatività, integrazione curricolare, collaborazione tra scuole partner, uso della tecnologia, risultati e documentazione.

“Il “Ruiz” si configura sempre di più come un istituto internazionale – afferma, con soddisfazione, la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – L’emergenza Covid ha bloccato purtroppo i viaggi, ma non le attività online con le scuola partner europee dei nostri tanti progetti Erasmus ed eTwinning. Complimenti, dunque, alla professoressa Paola Moroni per l’encomiabile impegno”.