Primo piano Augusta, famiglia fuori strada con l’auto. C’era capra in mezzo alla carreggiata di

AUGUSTA – Una Toyota Yaris è finita fuori strada stamani, per evitare una capra finita sulla ex strada statale 114 all’altezza della zona industriale di Augusta. A bordo dell’auto viaggiava una famiglia di tre persone, ferite e trasportate in tre diverse strutture ospedaliere. Per fortuna, nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

La figlia è stata trasporta in elisoccorso al “Cannizzaro” di Catania, mentre la madre e il padre in autoambulanza rispettivamente all’ “Umberto I” di Siracusa e al “Muscatello” di Augusta.

Insieme al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Augusta per rimuovere l’auto e mettere in sicurezza la sede stradale.