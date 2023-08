Eventi Augusta, festeggiamenti in onore di Maria Ss. Assunta, domenica 20 la processione di

AUGUSTA – Si svolgerà nel tardo pomeriggio di domenica 20 agosto la processione nel centro storico che conclude i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta, alla quale è dedicata la chiesa Madre, un culto religioso la cui solennità liturgica ricorre nel giorno di Ferragosto e risalente in città al 1867.

La giornata domenicale si aprirà con il suono festoso delle campane alle ore 8. In programma in chiesa Madre alle ore 18,30 la recita del rosario e alle ore 19 la solenne liturgia eucaristica, presieduta dall’amministratore parrocchiale don Alfio Scapellato.

Alla conclusione di quest’ultima, al via la processione con il simulacro per le vie dell’antico “rione San Giuseppe“. Non mancherà l’accompagnamento musicale del Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” diretto dal maestro Gaetano Galofaro.

Ecco il percorso, per il quale annualmente è il comitato dei festeggiamenti a invitare i cittadini a evitare la sosta di automezzi nella fascia oraria interessata: piazza Duomo, via Principe Umberto, via Garibaldi, via San Giuseppe, via Carluccio Amato, via XIV Ottobre, via San Pietro Martire, via Principe Umberto, piazza Duomo e rientro in chiesa Madre.

L’organizzazione della festa esterna è infatti a cura del comitato dei festeggiamenti per Maria Ss. Assunta, oggi guidato da Maurizio Di Grande, che ha voluto dedicare la festa esterna a chi lo ha preceduto, il compianto Franco Bellistrì, storico barbiere del quartiere.