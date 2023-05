Primo piano Augusta, festeggiamenti San Domenico, piano viabilità dal 20 al 24 maggio: Isola off-limits, 5 navette di

AUGUSTA – In occasione dei festeggiamenti in onore del patrono San Domenico, che comprendono oltre alle processioni in particolare cinque spettacoli serali in piazza Castello (giardini pubblici), è stato disposto dal Comando di Polizia municipale un piano straordinario di viabilità con la chiusura al transito veicolare delle principali arterie del centro storico e prevedendo il percorso alternativo per raggiungere l’Isola, che viene “sconsigliata” agli automobilisti non residenti.

Il piano straordinario sarà in vigore da sabato 20 a mercoledì 24 maggio dalle ore 16 alle ore 1, mentre nel giorno della festa patronale (24 maggio) dalle ore 16 alle ore 2,30. Inoltre, con apposite ordinanze di polizia municipale, a partire già dal pomeriggio di venerdì 19 maggio, in occasione della 13ª edizione del Corteo storico, e fino alla notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, sono stati disposti diversi divieti di sosta e circolazione nelle vie principali dell’Isola.

In particolare è vietata la circolazione veicolare sul viadotto Federico II (nella foto di repertorio in copertina), in direzione di marcia nord-sud (dalla Borgata all’Isola), nei giorni 20-21-22-23 maggio dalle ore 16 alle 24, e il 24 maggio dalle ore 16 alle ore 2 del giorno successivo. Percorso alternativo “per residenti al centro storico”, l’accesso all’Isola attraverso il ponte al Rivellino, alla Porta spagnola.

“La cittadinanza è invitata ad attenersi ai suggerimenti di seguito indicati utilizzando le navette (gratuite) e i parcheggi all’uopo predisposti con gli itinerari di seguito indicati“, fa sapere l’assessore alla viabilità Pino Carrabino.

Pubblichiamo qui di seguito quanto comunicato in merito alle cinque navette gratuite.

Navetta linea 1 – Partenza e arrivo: piazza Unità d’Italia / Palajonio

Itinerario: piazza Unità d’Italia, corso Sicilia, viadotto Federico II, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, lungomare Rossini, viadotto Federico II, corso Sicilia, piazza Unità d’Italia.

Navetta linea 2 – Partenza e arrivo: parcheggio via Marina Ponente / piazza Maestri del Lavoro (area del mercato giornaliero)

Itinerario: piazza Maestri del Lavoro, via Marina Ponente, via Adua, via Dessié, via Caracciolo, piazzale delle Ancore (Marisicilia), via Muscatello, via Marina Levante, via Xifonia, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, viale Vittorio Veneto, via Marina Ponente, piazza Maestri del Lavoro, via Marina Ponente, via Adua, via Dessié, via Caracciolo, piazzale delle Ancore (Marisicilia).

Navette linea 3 e 4 – Partenza e arrivo: Porta spagnola

Itinerario: lungomare Rossini, “ponti spagnoli”, via Giovanni Saraceno, viale Vittorio Veneto, via Marina Ponente, via della Rotonda, via Megara, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, “ponti spagnoli”.

Navetta linea 5 – Partenza e arrivo: lungomare Rossini

Itinerario: lungomare Rossini, viadotto Federico II, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, “ponti spagnoli”, lungomare Rossini.