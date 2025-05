Primo piano Augusta, flash mob contro la “omolesbobitransfobia” di

AUGUSTA – Piazza Duomo è stata, nella mattinata di sabato 17 maggio, palcoscenico di un flash mob per la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia (anche dette omolesbobitransfobia), ricorrenza riconosciuta dalle Nazioni Unite. L’iniziativa, promossa da una scuola di ballo locale in collaborazione con Arcigay Siracusa, ha avuto il patrocinio istituzionale dei Comuni di Augusta e Melilli, e rientra tra le attività territoriali che precedono il Siracusa Pride 2025 in programma il prossimo 12 luglio.

Promotore del flash mob l’augustano Andrea Giordano, noto con il soprannome “Mojito”, istruttore di ballo e fitness. “Nelle scuole così come nella vita bisognerebbe fare molta attenzione alle parole, quelle dette con cattiveria e anche molto spesso con leggerezza – ha detto al microfono, accennando al suo rapporto con l’omosessualità – Nella vita mi sono preso tutte le mie rivincite, amo ciò che sono diventato, la paura è diventata forza. Io sono felice, ma purtroppo non è per tutti così“.

Intorno al momento corale in cui la danza è diventata mezzo espressivo per ribadire il valore della diversità, dell’inclusione e del rispetto di ogni identità di genere, si sono radunate decine di cittadini, studenti, insegnanti, attivisti per i diritti civili e anche rappresentanti di alcune associazioni operanti in altri ambiti.

Presenti il sindaco Giuseppe Di Mare, il vicesindaco Biagio Tribulato, l’assessore Salvo Serra, il presidente del consiglio comunale Marco Stella e i consiglieri comunali di maggioranza Manuel Mangano e Peppe Tedesco.

L’iniziativa rientra tra le attività promosse dal coordinamento del Siracusa Pride 2025, impegnato a svolgere non solo nel capoluogo aretuseo momenti di visibilità e sensibilizzazione sui temi legati ai diritti della comunità Lgbtqia+ e alla lotta contro ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.