Primo piano Augusta, furti in villette con la scala: denunciato presunto svaligiatore di

AUGUSTA – È stato denunciato a piede libero ieri mattina, da Polizia di Stato e Carabinieri, il quarantenne attualmente indagato per l’ipotesi di reato di furto in abitazione.

In particolare, intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica, è pervenuta al commissariato la segnalazione di un furto in atto in un’abitazione estiva.

Giunti sul posto, i poliziotti si sono messi alla ricerca dei malfattori e hanno rinvenuto, nel terreno limitrofo alla villetta, una scala di metallo presumibilmente utilizzata per intrufolarsi negli altri lotti.

Dopo poco tempo, è stato individuato un uomo con il volto travisato da uno scaldacollo, prontamente bloccato dai poliziotti e dai carabinieri intervenuti.

Sottoposto a perquisizione personale, il quarantenne identificato è stato trovato in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso, oltre a telefoni cellulari, un coltello da lancio trilama, chiavi di serrature e di auto, capi di abbigliamento (scarpe e borse da donna), profumi e occhiali da sole, il tutto ritenuto probabile provento di furto.

Un controllo nelle ville limitrofe ha consentito, inoltre, di rinvenire altro materiale trafugato e accatastato in un angolo del giardino.

