Primo piano Augusta, furto di pc portatili a scuola: ladro preso in flagranza di

AUGUSTA – È stato arrestato nella flagranza di furto aggravato di pc portatili in una scuola di Augusta un uomo di 36 anni, residente nel quartiere Librino di Catania. I fatti contestati, per i quali è stato tradotto nel carcere di Cavadonna, sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, al tramonto.

A scoprire il ladro, mentre si apprestava a uscire dalla recinzione del plesso “La Face” (nella foto di repertorio in copertina) dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, al Monte, sono stati i carabinieri della locale stazione e dell’aliquota radiomobile, durante un’attività programmata di vigilanza intorno alle scuole.

Il trentaseienne è stato beccato con la refurtiva in mano, consistente in cinque notebook di marca HP e Asus, normalmente in uso agli studenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe introdotto nella scuola forzandone gli infissi con l’ausilio di un cacciavite.