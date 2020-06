Primo piano Augusta, Giochi matematici del Mediterraneo, ventuno studenti augustani piazzati nella finale nazionale di

AUGUSTA – Prestigiosi risultati per gli studenti dei due istituti superiori cittadini alla decima edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo. Il 5 giugno, nella “Fase 2” post-emergenza Covid, gli alunni delle classi di primo biennio del Liceo “Megara”, diretto da Renato Santoro, e dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, diretto da Maria Concetta Castorina, si sono infatti distinti nella finale nazionale che si è dovuta svolgere online.

Al libero concorso organizzato dall’Accademia italiana per la promozione della matematica (Aipm), che non riserva premi bensì una competizione di caratura nazionale, quest’anno hanno partecipato circa 220 mila studenti, tra allievi delle scuole primarie (limitatamente alle classi terze, quarte e quinte), secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado (limitatamente alle classi del biennio), pubbliche, paritarie e private, italiane o di altri Paesi.

Dopo aver superato le selezioni iniziali, diversi studenti del Liceo “Megara”, coordinati dalla docente Barbara Morbelli, e colleghi del “Ruiz”, seguiti dalla docente Isabella Cassarino, si sono brillantemente qualificati alla finale nazionale, conquistando ventuno piazzamenti e vedendo ben otto studenti augustani tra i vincitori delle rispettive classifiche online. La finale relativamente alle scuole superiori è stata un confronto per due categorie: S4 per gli studenti del primo anno e S5 per quelli di secondo anno.

Ecco, qui di seguito, i piazzamenti dei giovani del “Megara”. Nella categoria S4 (primo anno superiore), ottiene la Prima fascia con 10 o 9 risposte esatte Puglisi Chiara (1ªAS); raggiungono la Seconda fascia con 8 o 7 risposte esatte Barbarino Elisea (1ªCS), Bonavera Flaminia (1ªBS), Fazio Sara (1ªCS) e Messina Alessia (1ªAC). Per la categoria S5 (secondo anno superiore) si piazzano in Seconda fascia, con 8 o 7 risposte esatte, Fazio Giulia (2ªCS), Pasqua Alessia (2ªCS), Spinali Martina (2ªCS) e Valenti Gabriele (2ªAS).

E, a seguire, gli studenti piazzatisi del “Ruiz“. Nella categoria S4 raggiungono la Prima fascia con 10/9 risposte corrette gli alunni Ballariano Lorenzo (1ªQL), Fichera Beatrice (1ªQL), Scino Giulia (1ªAL); si piazzano invece in Terza fascia con 6/5 risposte corrette Spadaro Michelangelo (1ªAL), Vaiasicca Francesco (1ªBL). Nella categoria S5 raggiungono la Prima fascia con 10/9 risposte corrette Campisi Antonio (2ªQL), Di Mauro Eugenia (2ªQL), Passanisi Alessia (2ªAL), Riera Maria (2ªAL); si classificano in Seconda fascia con 8/7 risposte corrette gli alunni Di Fazio Lorenzo (2ªQL), Grasso Alessio (2ªAL), Grasso Federica (2ªQL).