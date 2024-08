Primo piano Augusta, giornata di ‘jet ski therapy’ per persone disabili di

AUGUSTA – Un giro in moto d’acqua per le persone diversamente abili. È la nuova iniziativa di inclusione promossa dall’augustano Alessandro Settipani, in questo caso in collaborazione con l’associazione “Inclusione in movimento” di Siracusa, l’associazione “20 novembre 1989” onlus e il patrocinio del Comune di Augusta.

La sessione gratuita di ‘jet ski therapy’, letteralmente terapia con le moto d’acqua, avrà luogo domani, martedì 27 agosto a partire dalle ore 17, nel pontile dell’Asd Mare Nostrum a Brucoli gestito dal titolare Natale Salvatore Romano e dal suo staff.

“Ho provato questa esperienza circa un mese fa, grazie a Gaetano Migliore (responsabile sport paralimpici del comitato provinciale Aics, ndr) che ha organizzato l’evento a Siracusa – riferisce Settipani – Mi è piaciuta così tanto che ho pensato di portarla anche a Brucoli, dando la possibilità a chi vive vicino al nostro territorio di provare quest’esperienza”.

“Devo ringraziare in primis coloro che gratuitamente stanno mettendo a disposizione le loro moto d’acqua e poi tutte le persone che hanno accettato con entusiasmo e senza indugio la mia proposta – aggiunge – dall’amministrazione comunale di Augusta, al signor Romano gestore del pontile, che ospiterà l’evento e che mi permette di mettere a disposizione il mio gommone“.

Infatti Alessandro Settipani, per la nona estate, accoglie già a bordo del suo gommone accessibile ragazzi in carrozzina che desiderano esplorare il litorale augustano.

“Quest’anno ho deciso inoltre di dedicare più tempo a ogni appuntamento, dando la possibilità di scegliere se fare un bagno al mare, una battuta di pesca o un’immersione – racconta al riguardo – Fare questo mi gratifica tanto, anche se coniugare i mille impegni diventa difficoltoso per me e la mia famiglia“.

