Primo piano Augusta, operazione svecchiamento biblioteca comunale: si regalano quasi 1.600 volumi di

AUGUSTA – Operazione svecchiamento biblioteca comunale, già riqualificata nella scorsa primavera, alle battute conclusive. Con delibera di giunta del 20 agosto, è stato approvato lo scarto del materiale bibliografico obsoleto e non più adibito al servizio pubblico con la revisione del patrimonio effettuata quest’anno.

“Si tratta – riferisce l’assessore alla Cultura, Pino Carrabino – di un adempimento necessario nell’ambito del progetto di “Riqualificazione e riorganizzazione della Biblioteca comunale “G. Vallet” contenente un programma di sviluppo che prevede, tra le attività, la revisione delle raccolte e lo svecchiamento delle stesse tramite l’eliminazione del materiale obsoleto e/o usurato“.

“Per lo svecchiamento – fa sapere la dirigente dell’ottavo settore, Sebastiana Passanisi – si è proceduto secondo le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa sezione Beni archeologici, bibliografici e archivistici, che ha autorizzato lo scarto dei volumi proposto fornendo le modalità e le procedure di sdemanializzazione degli stessi“. La procedura è stata curata dai dipendenti comunali Enza Torre, Simona Sirugo e Mauro Farina.

Nel sito ufficiale del Comune è stato pubblicato l’elenco contenente ben 1.576 unità librarie (vedi elenco), tutte in stato di conservazione classificato “buono”.

Tali volumi resteranno, per un periodo non inferiore a novanta giorni, disponibili per eventuali richieste di acquisizione da parte di istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro; gli stessi potranno essere lasciati come dono per gli utenti della biblioteca che volessero prenderli, potranno essere ritirati da scuole per le loro biblioteche scolastiche e/o associazioni e volontari del territorio. Il materiale notevolmente usurato e non idoneo verrà eliminato mediante invio al macero.

Come da avviso pubblico odierno dell’ottavo settore, per richiedere i volumi occorre compilare l’apposito modulo disponibile sul sito web istituzionale del Comune e inviarlo all’indirizzo email bibliotecacomunale@comunediaugusta.it o consegnarlo brevi manu al personale della biblioteca sita in via Principe Umberto 89.

A partire dall’1 settembre prossimo, ogni mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, sarà possibile ritirare i libri richiesti, previa avvenuta conferma di disponibilità dei volumi. Per eventuali informazioni, è possibile contattare telefonicamente gli uffici dell’ottavo settore.