Augusta, Giornata mondiale filosofia con “Nuova acropoli” al municipio. Diretta streaming giovedì ore 18,30

AUGUSTA – Da ormai diciannove anni, ogni terzo giovedì del mese di novembre si celebra la Giornata mondiale della filosofia, indetta dall’Unesco nel 2002. “Nuova acropoli“, associazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato, la festeggerà anche ad Augusta con un convegno aperto al pubblico dal titolo “Io, Noi, il Mondo, alla ricerca della mia identità nel mondo che cambia”.

La conferenza a tre voci, che si terrà giovedì 18 novembre alle ore 18,30 nel salone di rappresentanza del palazzo di città, gode del patrocinio del Comune di Augusta. Interverranno: padre Shanta Pereira, amministratore della parrocchia di San Sebastiano in Augusta, il dott. Nicola Donti, docente esperto in comunicazione interpersonale, la maestra Adriana Pricone, presidente di “Nuova acropoli” di Augusta. Aprirà i lavori l’assessore alla Cultura, Giuseppe Carrabino.

“Sarà l’identità – si legge nella nota dell’associazione organizzatrice dell’evento – il tema portante degli eventi che le filiali di Nuova Acropoli di tutta Italia hanno deciso di affrontare, grazie anche alla collaborazione di filosofi, psicologi, pedagogisti e umanisti in generale. Chiederci chi siamo, da dove veniamo, verso dove andiamo, spinti anche da tutto ciò che sta accadendo nel mondo, assume oggi un significato particolare. Non sono certo domande che possiamo riporre in un cassetto in attesa che un giorno, non si sa bene quando, si possano riprendere e rivalutare. Oggi più che mai urgono risposte, e accanto agli sforzi della scienza, la Filosofia può aiutarci olisticamente, divenendo uno dei principali mezzi che possano traghettarci verso un futuro nuovo e migliore“.

La conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sui canali de La Gazzetta Augustana.it, sia sul sito Web (sezione Diretta streaming) che sulla pagina Facebook.

