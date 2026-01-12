Primo piano Augusta, “Nuova Acropoli” inaugura il nuovo anno con la pulizia del lungomare Granatello di

AUGUSTA – L’associazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato “Nuova Acropoli” filiale di Augusta apre il nuovo anno con un calendario di appuntamenti all’insegna della filosofia attiva, confermando un impegno che coniuga riflessione culturale e azione concreta sul territorio.

Il 2026 si è aperto con un intervento di pulizia ecologica svolto lo scorso 3 gennaio sul lungomare Granatello, nel corso del quale sono stati rinvenuti rifiuti di ogni tipo, compreso uno pneumatico (vedi collage di copertina). Un gesto che, come sottolinea una nota stampa dell’associazione presieduta localmente da Rosaria Borzì, rappresenta l’essenza stessa del progetto culturale: “Vivere la filosofia in maniera attiva è un modo concreto di vivere la saggezza: non solo idee ma esperienze e strumenti pratici per crescere e migliorare sé stessi, per vivere con più equilibrio, serenità e consapevolezza“.

Il 2025 si era chiuso con un bilancio particolarmente ricco. Nel corso dell’anno, l’associazione ha promosso sei conferenze, un “Aperitivo filosofico“, la Giornata mondiale della filosofia e il “Festival nazionale della filosofia attiva“, oltre alla partecipazione al “Maggio dei libri“.

Accanto all’attività culturale, ampio spazio è stato dedicato al volontariato solidale, con progetti realizzati presso un centro anziani del territorio e il centro socio-educativo “La dimora delle virtù”, nonché al volontariato di protezione civile durante i festeggiamenti in onore del patrono San Domenico, il Carnevale augustano e in occasione del passaggio della fiamma olimpica.

Nel corso dell’anno non sono mancati inoltre i servizi estivi di antincendio, gli interventi di volontariato ecologico nei giardini pubblici e la partecipazione alla Giornata mondiale della Terra nell’area balneare del Faro di capo Santa Croce, a testimonianza di un’azione costante anche sul fronte ambientale.

Guardando ai prossimi appuntamenti, “Nuova Acropoli” di Augusta dà appuntamento a mercoledì 14 gennaio alle ore 19, per l’apertura di un nuovo percorso di filosofia attiva presso la sede associativa di viale Italia 262, e a sabato 24 gennaio alle ore 18,30, quando al palazzo di città si terrà l’incontro culturale dal titolo “Sulle tracce della tomba di Minosse”.