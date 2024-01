Primo piano Augusta, Giorno della memoria, evento Rotary con Tea Ranno e la testimonianza di un superstite di

AUGUSTA – Evento letterario per onorare il Giorno del ricordo delle vittime dell’Olocausto. Lo ha organizzato il Rotary club Augusta, nei locali del Circolo Unione, invitando la scrittrice Tea Ranno a presentare il suo ultimo lavoro, Un tram per la vita (edito da Edizioni Piemme nel 2023, per la collana dedicata ai ragazzi).

Ieri pomeriggio, nella data in cui a livello internazionale viene ricordato l’orrore del genocidio nazista durante la Seconda guerra mondiale, il nuovo romanzo della pluripremiata autrice di origine melillese, trapiantata a Roma da quasi trent’anni, ha offerto un’occasione per fare operazione di memoria. Dopo il saluto di Gaetanella Bruno, nella doppia veste di socia del Circolo Unione e del Rotary, la presidente del Rotary cittadino, Concetta Messina ha introdotto l’iniziativa ricordando l’onorificenza rotariana (Paul Harris Fellow) conferita negli anni scorsi dal club a Tea Ranno.

A conversare con l’autrice, alternando recitazioni del testo, la regista Tatiana Alescio, che nel curriculum annovera, tra le collaborazioni con l’Inda, la regia de Le supplici di Eschilo al Teatro greco di Siracusa, oltre a dirigere dal 2015 il teatro comunale “Garibaldi” di Avola. Da ultimo, ha curato la trasposizione teatrale proprio di Un tram per la vita.

Il romanzo trae spunto dalla vicenda vissuta dall’ebreo romano Emanuele Di Porto, bambino di soli 12 anni all’epoca del rastrellamento nazista nel ghetto della capitale, nell’ottobre del 1943. Oggi 92enne, Di Porto è intervenuto in videocollegamento, testimoniando quelle giornate di terrore e la sua fuga dal camion dei tedeschi, spinto via dalla madre destinata ai campi di concentramento. Raggiunto il tram “circolare”, confida al bigliettaio a bordo di essere ebreo e gli chiede aiuto per evitare di essere individuato. Sia i bigliettai che gli autisti che si avvicendano sul tram aiutano il bambino proteggendolo e sfamandolo per ben tre giorni, fino a quando lascia il nascondiglio in movimento alla notizia del padre e dei fratelli sfuggiti al rastrellamento.

“È un libro di speranza, intanto – ha affermato Tea Ranno – Mi ritengo una testimone, perché finché avrò vita andrò in giro a raccontare questa storia“. “Questi libri servono, ai ragazzi soprattutto, a formarsi una coscienza critica – ha sottolineato l’autrice – a sapere cosa succede quando si dismette l’umanità e si perseguono ideali folli“.

Al termine dell’incontro, Tea Ranno e Tatiana Alescio, lungamente applaudite dai presenti, sono state omaggiate dalla presidente del Rotary club cittadino, Concetta Messina, con una copia della pubblicazione Musei di Sicilia e Malta edita dal distretto 2110 rotariano, e hanno ricevuto da Gaetanella Bruno un opuscolo prodotto dal Circolo Unione.