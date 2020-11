Primo piano Augusta, giovane in auto con una dose di cocaina e un bastone: scattano segnalazione e denuncia di

AUGUSTA – Nell’ambito dei posti di blocco effettuati nei giorni scorsi sulle strade urbane, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta, durante una perquisizione veicolare e personale effettuata a carico di un giovane automobilista, hanno rinvenuto nella sua disponibilità una dose di cocaina e un bastone in legno.

Sul possesso di tale materiale il giovane avrebbe fornito delle “spiegazioni vaghe“, che non gli hanno evitato la denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di porto di oggetti atti ad offendere, oltre alla segnalazione in via amministrativa alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.

“Tali tipi interventi, pressoché quotidiani per i carabinieri, sono particolarmente importanti in ottica preventiva – si legge nel comunicato odierno dei carabinieri – un consumatore di cocaina che conduce una vettura mette gravemente in pericolo sia gli altri automobilisti sia i pedoni. E ciò viepiù se il soggetto si dota anche, per farne evidentemente uso alla bisogna, di un bastone“.

Con i medesimi servizi di controllo dei giorni scorsi, infatti, anche un altro giovane automobilista è stato segnalato alla Prefettura, da parte dell’aliquota operativa di Augusta, poiché trovato in possesso di 1 grammo di marijuana rinvenuto nel portaoggetti dell’autovettura.

(Foto di copertina: generica)