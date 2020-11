Primo piano Siracusa-Catania, incidente tra pullman e camion nella galleria San Fratello: 2 feriti di

AUGUSTA – Un incidente stradale tra un pullman (nella foto di copertina), senza passeggeri, e un camion si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nella galleria San Fratello, la prima dopo lo svincolo di Augusta in direzione di Catania (km 25,100).

Il bilancio del sinistro è di due feriti. Le cause dell’incidente risultano in corso di accertamento. Sul luogo sono intervenuti personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, nonché autoambulanze del 118.

Per un paio di chilometri sulla carreggiata in direzione di Catania in prossimità della galleria, il traffico veicolare è stato bloccato per diverse ore dalle 15.

