Augusta, controlli stradali, multe per 27 mila euro. Carabinieri: “Molti sottovalutano conseguenze guida senza assicurazione”

AUGUSTA – Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Augusta hanno svolto un vasto servizio di controllo straordinario del territorio, impiegando pattuglie automontate e appiedate su tutta la giurisdizione di competenza, che coincide con larga parte della zona nord della provincia. Controlli, in particolare, per la sicurezza stradale e per il rispetto delle misure governative anti-Covid introdotte prima dell’ultimo Dpcm del 4 novembre, che aggrava le restrizioni con efficacia da oggi. A tal fine, numerose le ispezioni e i posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane.

Nell’ambito di tali servizi, sono stati controllati complessivamente 24 esercizi commerciali, 336 persone e 187 veicoli ed eseguite 26 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

Quanto ai controlli su strada, qui di seguito le principali sanzioni elevate ai sensi del codice della strada: 6 multe per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 6 per mancanza di copertura assicurativa Rca; 4 per guida con veicolo senza aver effettuato la revisione periodica; 4 per guida senza la patente di guida. L’importo complessivo delle multe è pari a circa 27 mila euro. Sono stati ritirati 10 documenti di circolazione e sottratti complessivamente 40 punti dalle patenti di guida.

I carabinieri evidenziano nel comunicato odierno che “molti automobilisti sottovalutano le conseguenze che derivano da eventuali sinistri stradali quando il veicolo non è assicurato o revisionato o quando il conducente ha messo in atto comportamenti imprudenti come quello di guidare parlando al cellulare. Tali episodi, infatti, possono causare danni o lesioni, in certi casi anche mortali, che oltretutto non trovano facile copertura assicurativa, generando quindi situazioni ancora più gravose per entrambe le parti coinvolte“.

