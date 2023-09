Primo piano Augusta, giro di vite sulla movida: multe salate per due locali, denunciati i titolari di

AUGUSTA – Poliziotti del commissariato di Augusta hanno effettuato nei giorni scorsi controlli amministrativi, concentrati sui luoghi della movida estiva, dal litorale augustano alla frazione di Brucoli. Il bilancio è di due locali sanzionati (dei quali non viene specificata l’ubicazione nella comunicazione ufficiale) e denunce all’autorità giudiziaria per i rispettivi titolari.

In un locale sono state riscontrate “alcune violazioni riguardanti lo svolgimento di una serata danzante“. Secondo quanto contestato dalle forze dell’ordine, “la persona che organizzava l’evento non era autorizzata a rappresentare il titolare della licenza di Polizia e, inoltre, l’emissione musicale mediante amplificatori si prolungava oltre l’orario stabilito dall’ordinanza sindacale del Comune di Augusta fissato per le ore 1,30, nonostante lo stesso titolare del locale fosse stato già diffidato al rispetto delle autorizzazioni di Polizia“. Inoltre sul posto, sono stati individuati 4 lavoratori “privi di contratto” e 3 persone addette ai servizi di sicurezza e controllo “prive della prescritta e necessaria iscrizione all’albo prefettizio“.

Il titolare dell’attività è stato pertanto multato di una somma pari a 20mila euro e denunciato all’autorità giudiziaria competente per le presunte violazioni di carattere penale.

In un’altra attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell’ambito di un ulteriore controllo amministrativo, gli agenti di polizia hanno riscontrato “alcune violazioni riguardanti lo svolgimento di una serata danzante non autorizzata“.

Secondo quanto contestato dal commissariato, “i locali non erano stati sottoposti a preventiva verifica di agibilità come disposto dalle norme del Tulps“, rilevando inoltre “una persona addetta ai servizi di sicurezza e controllo priva della necessaria iscrizione all’albo prefettizio” e “la presenza di un lavoratore non autorizzato che soprintendeva alle attività di somministrazione di alimenti e bevande“.

In questo caso, il titolare dell’attività si è visto elevare una multa di 6mila euro complessivi, venendo segnalato all’autorità giudiziaria per le presunte relative violazioni di norme penali.

A margine dei controlli amministrativi, i poliziotti hanno, in prossimità dei diversi locali della movida, identificato 57 soggetti e controllato 30 veicoli.

(Foto di copertina: generica)