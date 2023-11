Primo piano Augusta, i rischi dei social network in un doppio incontro con alunni e genitori al “Costa” di

AUGUSTA – I rischi del web e in particolare dei social network richiedono una estesa azione di prevenzione, non solo tra gli alunni che ormai dispongono di molteplici dispositivi per accedervi, ma anche tra i genitori nell’ambito di una generale educazione digitale. In quest’ottica si è tenuto ieri un doppio incontro promosso dal Kiwanis club cittadino all’istituto comprensivo “Domenico Costa”.

Il tema vede la scuola di via Di Vittorio in prima linea con la dirigente scolastica Valentina Lombardo e la docente Roberta Romeo, referente per educazione alla legalità e prevenzione dei rischi in rete, anche in collaborazione con le forze dell’ordine, come da recenti incontri nell’ambito del progetto di cultura e diffusione della legalità promosso dal comando provinciale dei carabinieri.

Relatori per il club di servizio, alla presenza del presidente Giuseppe Russo e del past luogotenente della divisione Kiwanis Sicilia sud-est Domenico Morello, lo psicologo Francesco Cannavà, esperto in tematiche giovanili, e Salvo Cannavà, chairman della divisione Kiwanis Sicilia sud-est per il progetto di prevenzione del bullismo e dei rischi in rete.

Sono stati affrontati, prima con gli alunni di terza media e nel pomeriggio con i genitori (di alunni di terza media, quarta e quinta della primaria), i reati connessi, su tutti il cyberbullismo, ma anche l’utilizzo consapevole dei social network, riguardo all’inserimento in rete di dati personali e foto private. Si è parlato anche di stalking e violenza di genere, considerata la prossimità dell’incontro con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

All’incontro pomeridiano, con un ampia partecipazione di genitori e docenti, ha porto un saluto la dirigente scolastica del “Costa” (vedi foto di copertina). Nel prosieguo dell’anno scolastico verrà trattato il tema della tutela della privacy, uno dei diritti fondamentali dell’uomo e segnatamente dei minori nell’epoca dell’informazione in rete, in incontri strutturati per essere rivolti agli alunni della scuola primaria.