Eventi Augusta, Icob esorcizza il Covid: riparte dal concorso “Mascherina artistica” di

AUGUSTA – L’associazione culturale “Icob“, che nelle ultime estati si è distinta per le attività di valorizzazione del Forte Vittoria, nell’incertezza della “Fase 3” con l’emergenza Covid non ancora superata, riparte da un concorso social che intende raggiungere tutta Italia. Si chiama “Mascherina artistica” e prevede l’invio di fotografie a tema, a partire da questi giorni con il termine del 12 luglio.

Come rende noto il presidente Alessandro D’Oscini, l’associazione “nel vivere la pandemia causata dal Covid-19 come un’esperienza globale, intende esorcizzare tale momento critico ed elogiare la resilienza del genere umano lanciando un concorso destinato a diventare un promemoria di detto periodo osando una chiave di lettura leggera e vivace ed inoltre punta ad impegnarsi in una strategia di condivisione nazionale partecipativa attraverso l’utilizzo dei social e del mondo del web“.

“Oggi più che mai c’è bisogno di colore, luce ed inventiva per lasciare una testimonianza della nostra esistenza – aggiunge D’Oscini per venire al merito del concorso social – è da ciò che nasce l’idea di guardare una mascherina, un presidio medico necessario per la protezione individuale, diventare un oggetto di fashion design, creato e abbellito da pittura, decori vari, ricami patchwork e quant’altro, senza mai sminuirne la grande importanza funzionale“.

Al concorso “Mascherina artistica” si può partecipare gratuitamente attraverso l’invio di due fotografie della mascherina (uno scatto con mascherina visibile per intero e uno scatto con mascherina indossata) all’indirizzo email icobaugusta@virgilio.it, entro e non oltre domenica 12 luglio. Sarà una giuria designata dall’associazione a giudicare le migliori cinque mascherine, per le quali saranno assegnati attestati di merito, mentre per le prime 19 mascherine classificate è previsto l’inserimento in un book online e di poter prendere parte a eventuali iniziative successive.