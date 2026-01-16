Primo piano Augusta, proposta per intitolare il riqualificato campo sportivo comunale a Peppe Fornaciari di

AUGUSTA – Intitolare il campo sportivo comunale “Fontana” al compianto Giuseppe (Peppe per gli amici) Fornaciari, unico calciatore nativo di Augusta ad aver militato in Serie A. È la proposta formalmente avanzata dal consigliere comunale di Forza Italia, Corrado Amato, che ieri ha protocollato un’istanza indirizzata al sindaco e al presidente del Consiglio comunale per avviare l’iter di intitolazione dell’impianto sportivo, ormai prossimo alla riapertura.

L’iniziativa riguarda il campo “Fontana”, oggetto negli ultimi anni di un articolato intervento di riqualificazione, che ha incluso la messa in sicurezza permanente delle ceneri di pirite presenti nel suolo e la realizzazione del nuovo stadio. Dopo una serie di annunci dal fronte dell’amministrazione comunale e rinvii legati al protrarsi dei lavori, l’inaugurazione dell’impianto dovrebbe finalmente avvenire nel prossimo mese di febbraio 2026, chiudendo un percorso avviato nel maggio 2022 sotto l’egida della struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche, generale Giuseppe Vadalà.

Il consigliere di maggioranza Amato sottolinea come l’intitolazione rappresenterebbe non solo un modo per “onorare la memoria del nostro illustre concittadino“, ma anche un messaggio simbolico di “rispetto del merito e quindi di meritocrazia“.

Peppe Fornaciari, scomparso prematuramente il 9 febbraio 2025 all’età di 57 anni dopo una lunga malattia, è stato infatti l’unico augustano ad aver calcato i campi della massima serie nazionale: 18 presenze in Serie A, da difensore, con il Foggia di Zdeněk Zeman nella stagione 1992/1993.