Primo piano Augusta, il cardiologo Fabio Scandurra riceverà la cittadinanza onoraria augustana di

AUGUSTA – Sarà conferita la cittadinanza onoraria augustana al medico cardiologo Fabio Scandurra, originario di Siracusa ma da molti anni in servizio all’ospedale “Muscatello” di Augusta.

Lo si apprende dall’unico ordine del giorno fissato nella convocazione del consiglio comunale, in seduta straordinaria nel salone di rappresentanza del palazzo di città, per giovedì 28 ottobre alle ore 11. In quell’occasione saranno illustrate la motivazioni del riconoscimento.

Avevamo intervistato Scandurra, all’inizio del 2019, in occasione del riavvio del corso di dismissione medica dal fumo tenuto al Centro antitabacco, che gestisce in maniera gratuita e volontaria da quasi due lustri nel vecchio padiglione del nosocomio cittadino.