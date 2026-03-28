Augusta, il cinema entra a scuola: tre istituti nel progetto “Reel time”

AUGUSTA – Il cinema come strumento educativo, culturale e orientativo: è questa la linea guida del progetto “Reel time. Visioni dal tempo”, con l’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” scuola capofila nel territorio, nell’ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola (Cips) promosso dai ministeri della Cultura e dell’Istruzione, che sta coinvolgendo centinaia di studenti.

Avviato nel corso dell’inverno, il progetto si configura come un percorso strutturato di educazione al linguaggio cinematografico, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Archeovisiva” (ente del terzo settore) e con una rete di scuole che comprende anche gli istituti comprensivi “Domenico Costa” e “Orso Mario Corbino”. L’obiettivo è offrire agli studenti un’esperienza formativa completa, capace di coniugare didattica, creatività e possibili sbocchi professionali.

Tra le attività più recenti, due giornate di proiezione nell’aula magna del “Ruiz” hanno coinvolto oltre 400 studenti. Circa 200 alunni delle classi seconde, terze e quarte hanno assistito alla visione di Indiana Jones e il quadrante del destino, mentre altri 200 studenti delle scuole secondarie di primo grado degli istituti in rete hanno partecipato alla proiezione del film d’animazione Wolfwalkers. Il popolo dei lupi, scelto per offrire uno sguardo diverso e più autoriale sul linguaggio cinematografico.

Ad entrambe le proiezioni sono seguiti momenti di confronto e dibattito, con domande, osservazioni e riflessioni da parte degli studenti, in linea con uno degli obiettivi centrali del progetto: sviluppare una fruizione consapevole delle immagini e rafforzare il senso critico.

Il percorso, tuttavia, va ben oltre le proiezioni. Il progetto prevede infatti lezioni frontali, laboratori pratici, incontri con professionisti del settore, visite guidate nei beni culturali del territorio, tappe formative al Museo del cinema di Catania e la partecipazione a eventi di rilievo come il Rhegion international film festival, rassegna cinematografica organizzata a Reggio Calabria dalla stessa “Archeovisiva”. Momento conclusivo sarà la realizzazione di un cortometraggio ideato e prodotto dagli studenti, attualmente in fase di scrittura, che racconterà il territorio attraverso lo storytelling cinematografico.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina: “Il cinema non è soltanto uno strumento educativo e culturale, ma rappresenta anche una concreta opportunità di orientamento e di futuro professionale per i nostri studenti”.

Sul piano didattico e progettuale, il responsabile scientifico del progetto, il regista augustano Lorenzo Daniele, evidenzia la portata dell’esperienza: “Il cinema, se affrontato in modo serio e laboratoriale, diventa uno strumento potentissimo per sviluppare senso critico, consapevolezza storica e competenze trasversali”.

Il progetto, coordinato al “Ruiz” dalla docente Stefania Anfuso, si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del cinema come linguaggio contemporaneo e leva di crescita culturale, rafforzando al contempo il legame tra scuola e territorio anche grazie al coinvolgimento di partner culturali locali, quali l’Archeoclub d’Italia sede di Augusta, “Hangar team Augusta”, “Icob”, di partner imprenditoriali, come la Gespi, e al patrocinio del Comune di Augusta.