Primo piano Augusta, il “Costa” porta in scena le Nuvole in piazza e al festival giovanile Inda a Palazzolo di

AUGUSTA – Lo spettacolo basato sulla commedia Le Nuvole di Aristofane, portato in scena nei giorni scorsi nel centro storico di Augusta, in piazza D’Astorga (vedi foto di copertina), è il coronamento di un lungo percorso laboratoriale che ha coinvolto oltre 70 alunni tra primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo “Domenico Costa”. Il testo è una versione ridotta e semplificata di quello aristofaneo, pensata appositamente per il Festival internazionale del teatro classico dei giovani a Palazzolo Acreide.

Le Nuvole è una delle commedie più graffianti di Aristofane, mette in scena il conflitto tra vecchie e nuove generazioni, tra la saggezza pratica e la retorica vuota, tra l’onestà e la furbizia. Un tema che, a oltre duemila anni di distanza, risuona con sorprendente freschezza tra i banchi di scuola.

La produzione del “Costa” è selezionata per il trentesimo Festival internazionale del teatro classico dei giovani organizzato dall’Inda (Istituto nazionale del dramma antico) a Palazzolo Acreide, al Teatro greco di Akrai. “Partecipare al Festival di Palazzolo Acreide significa per la nostra scuola entrare in un circuito nazionale di eccellenza – dichiara Valentina Lombardo, dirigente scolastica del “Costa” – I nostri alunni si misureranno con gruppi provenienti da tutta Italia e dall’estero, in uno dei contesti più suggestivi della Sicilia antica. È un’emozione unica“.

Lo spettacolo è il frutto di un intenso lavoro di laboratorio teatrale, guidato dagli esperti Inda, Doriana La Fauci e Giuseppe Orto, e supportato dalle docenti tutor Maria Luisa Catalano, Annalisa Favaccio, Roberta Romeo, Chiara Suppo e Melania Ternullo. Il progetto per il “Costa” è coordinato dalla stessa ds Valentina Lombardo, dalla docente Valentina Catalano e dalla dsga Noemi Spada.

I ruoli principali sono affidati agli alunni della scuola secondaria: Serena Accolla (Coro), Nicole Campisi (Discorso Migliore), Giovanni Caramagno (Aristofane), Alessio Conselmo (Discepolo di Socrate), Cristiano Conselmo (Discepolo di Socrate), Italo Curci (Socrate), Bianca De Luca (Discorso Migliore), Elvira Di Grande (Coro), Dario Granata (Aristofane), Leonardo Latino (Strepsiade), Mia Lombardo (Discorso Peggiore), Francesco Benedetto Maiorca (Creditore 1), Jacques Dorian Mmassok Ndjock (Discorso Peggiore), Emiliano Mendola (Discorso Peggiore), Giorgia Mercurio (Discorso Migliore), Julia Mirabella (Discorso Peggiore), Angelica Motta (Discorso Migliore), Emanuele Pitruzzello (Fidippide), Barbara Rossitto (Discorso Peggiore), Giada Russo (Discorso Peggiore), Andrea Salmeri (Creditore 3), Loren Salvetti (Coro), Nora Scrofani (Discorso Peggiore), Ladji Yacouba Sissoko (Creditore 2) ed Elisabetta Mia Stelo (Discorso Migliore).

Inoltre, a dare voce e corpo al coro sono gli alunni della scuola primaria: Adele Ansaldi, Francesco Domenico Ballotta, Giuseppe Caldarella, Leonardo Carrabino, Kevin Centamore, Laura Chiappazzo, Clemente Maria Donato Curci, Leonardo Di Dio, Amanda Di Pietro, Nicole Di Stazio, Luca Farina, Maria Laura Ferraguto, Gabriele Iacobello, Miriam Ingarao, Vittoria La Leggia, Matteo Leonardi, Matteo Lombardo, Sofia Manfredi, Flavio Prisutto, Matteo Ranno, Federico Saraceno, Marco Saraceno, Giada Scaravelli, Karolay Venuto, Andrea Artale, Sveva Assenza, Aurora Bianco, Virginia Bianco, Vittoria Bianco, Valerio Bonavera, Alessandro Budonaro, Giada Carlino, Aurora Cavarra, Giuseppe Chiappa, Anna Corsaro, Giovanna Lina D’Alterio Almeida, Marco Fazio, Helena Giuffrida, Marianna Celeste La Ferla, Carlotta Licata, Maria Pia Paggio, Carola Passanisi, Daniele Pugliaris, Aurora Pulco, Domenico Ranno, Nicola Riera, Beniamino Spinali e Ludovica Traversa.