Augusta, “Nuova Acropoli” racconta Schubert tra ascolto guidato e musica dal vivo

AUGUSTA – Un viaggio nella vita e nell’opera di Franz Schubert, tra musica, filosofia e approfondimento culturale. È l’iniziativa proposta per lo scorso sabato, in una sala privata in via Garibaldi, da “Nuova Acropoli” di Augusta, che ha registrato una partecipata presenza di pubblico in occasione dell’evento dal titolo “Franz Schubert, abisso e incanto”, dedicato alla figura del grande compositore austriaco del Romanticismo.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio programma di attività che la filiale augustana di “Nuova Acropoli” porta avanti da anni nel territorio cittadino, spaziando dagli incontri filosofici ai seminari culturali, dalle iniziative di volontariato ambientale e sociale ai momenti di divulgazione artistica, letteraria e musicale, con l’obiettivo di promuovere la crescita personale e la partecipazione civica.

L’incontro dedicato a Schubert ha proposto una lettura dell’autore non soltanto sotto il profilo musicale, ma anche umano e filosofico, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire la personalità e il percorso creativo di uno dei protagonisti della musica europea dell’Ottocento.

A guidare la serata è stata il maestro Adriana Pricone, già presidente della filiale augustana di “Nuova Acropoli”, che ha accompagnato i presenti attraverso le principali tappe della produzione artistica del compositore viennese, illustrandone le caratteristiche e il significato culturale.

Nel corso dell’evento Schubert è stato presentato come il “musicista dalle due anime, principe del Lied e autore della divina lunghezza“, capace di trasmettere nelle proprie composizioni “amore e dolore, tenerezza e dramma“, fondendo sensibilità poetica e profondità emotiva.

Particolarmente apprezzata dal pubblico è stata la guida all’ascolto proposta durante la conferenza, che ha consentito di contestualizzare alcune delle opere più significative del compositore, favorendo una comprensione più approfondita del linguaggio musicale schubertiano.

La serata si è conclusa con un momento musicale dal vivo che ha visto protagonisti pianoforte e voce. L’esecuzione finale ha accompagnato gli spettatori in un percorso evocativo attraverso alcune delle pagine più celebri dell’autore romantico, suscitando particolare emozione tra i presenti.