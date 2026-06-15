Primo piano Augusta, in porto il Morosini: la moderna nave ammiraglia della missione europea Irini di

AUGUSTA – Augusta accoglie una delle più moderne unità della Marina militare italiana, attualmente ormeggiata alle banchine 4 e 5 del porto commerciale. È infatti in sosta nel porto Megarese il pattugliatore d’altura Francesco Morosini (P431), seconda delle nuove unità multiruolo della classe Pattugliatori polivalenti d’altura (Ppa), entrata in servizio nel 2020 e oggi nave ammiraglia dell’Operazione europea Eunavfor Med – Irini.

La presenza dell’unità si inserisce nell’ambito delle attività operative della missione dell’Unione europea impegnata nel Mediterraneo centrale, con compiti di monitoraggio e attuazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Libia, contrasto ai traffici illeciti e contributo alla sicurezza marittima dell’area.

Realizzata nell’ambito del programma di rinnovamento della flotta della Marina militare, nave Morosini rappresenta una delle principali espressioni dell’industria cantieristica e della difesa italiana. L’unità è stata progettata per garantire un’elevata flessibilità operativa, potendo svolgere una molteplicità di missioni in differenti scenari d’impiego.

Il pattugliatore è infatti concepito per assolvere sia compiti di natura prettamente militare, quali pattugliamento, sorveglianza marittima, trasporto logistico e operazioni di combattimento, sia attività a supporto della protezione civile e dell’assistenza alla popolazione. Le sue capacità duali consentono infatti di adattare rapidamente l’impiego della nave alle diverse esigenze operative, dalle missioni di sicurezza marittima agli interventi in caso di emergenze e calamità.

Al comando dell’unità vi è il capitano di fregata Francesco Brengola, mentre la missione europea Irini è guidata dal force commander, contrammiraglio Andrea Bielli, che ha effettuato una visita istituzionale al palazzo di città in occasione della sosta della nave.

Stamani il contrammiraglio Bielli è stato ricevuto dal sindaco Giuseppe Di Mare, in un incontro durante il quale, come si apprende da una nota del primo cittadino, sono stati affrontati i temi legati alle attività della missione europea e al ruolo strategico del porto di Augusta nel Mediterraneo. Nel corso della visita istituzionale, conclusasi con il tradizionale scambio di doni araldici, il sindaco ha espresso “il profondo orgoglio e la gratitudine della comunità megarese, storicamente legata a doppio filo alla Marina militare“.

(Foto di copertina: repertorio Marina militare)