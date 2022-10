Primo piano Augusta, il legale del cittadino denunciato contesta versione del sindaco: “Nessuna aggressione” di

AUGUSTA – Ha suscitato scalpore e vivaci commenti, su social e organi di informazione, la querela resa nota ieri a mezzo facebook dal sindaco Giuseppe Di Mare (nella foto di repertorio in copertina) per una asserita aggressione che avrebbe subito da parte di un cittadino con violenza e minacce, tant’è che ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso, dopo averlo rimproverato perché avrebbe conferito in maniera irregolare dei rifiuti. Al riguardo, riceviamo e pubblichiamo qui di seguito una nota di chiarimento dell’avvocato Dario Fazio, legale di A.R., il cittadino augustano denunciato.

“In merito alla notizia della asserita aggressione subita dal primo cittadino Giuseppe Di Mare apparsa sui social e alcuni quotidiani online tra ieri 26 ottobre 2022 ed oggi, e alla quale è seguita una denunzia, l’avvocato Dario Fazio del Foro di Catania rende noto che il denunziato A.R. si è rivolto al proprio studio per tutelare la propria posizione e si è provveduto a depositare una denunzia per calunnia e altri reati nei confronti del Sindaco e dei medici del Pronto Soccorso.

Poiché in effetti tutto l’intero episodio è stato ripreso dalle telecamere apposte nel locale del sig. (omissis), si è chiesta immediatamente l’acquisizione delle immagini da parte delle forze dell’ordine.

Le immagini erano state già visionate in precedenza dal gestore del locale e dal sig. A.R. su consiglio del sottoscritto legale e riprendevano ogni momento dell’accaduto. Nessuna aggressione è visibile. Inoltre sul posto erano presenti vari testimoni. Addirittura è evidente come il Sindaco, dopo la discussione con A.R., abbia finito il proprio pranzo tranquillamente e si sia poi recato evidentemente al Pronto soccorso.

Corre l’obbligo del presente chiarimento visto il selvaggio attacco subito dal sig. A.R. sui social in seguito alle dichiarazioni del primo cittadino. Comunque i fatti verranno valutati dalla autorità giudiziaria“.

Restiamo in attesa di eventuali, ulteriori chiarimenti e controdeduzioni da parte dei soggetti interessati.