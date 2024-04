Primo piano Augusta, il Liceo “Megara” intitola biblioteca al preside Terranova e laboratorio al prof. Giummo di

AUGUSTA – Ieri pomeriggio, davanti a un folto pubblico di ex alunni, è stata intitolata al grecista Alberto Terranova, scomparso il 29 giugno di due anni fa, la biblioteca del Liceo “Megara” nella cittadella degli studi.

Terranova è stato l’ultimo preside del liceo classico “Megara” prima della fusione con il liceo scientifico “Andrea Saluta”, presidente del Rotary club cittadino nell’anno 1984-85. Dopo essersi laureato in lettere classiche all’università di Catania, Alberto Terranova, figlio di un insegnante di scuola primaria, divenne docente di latino e greco nello stesso liceo “Megara” dove, giovanissimo nel 1970, ebbe l’incarico di preside per diventare successivamente preside di ruolo.

Prima della scoperta della targa di intitolazione, gli invitati sono stati accolti dal dirigente scolastico Renato Santoro nell’aula “Georges Vallet” dove si riunisce il collegio docenti, presente l’attuale dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Luisa Giliberto. Dopo i saluti del ds Santoro, l’assessore comunale Biagio Tribulato ha pronunciato parole di stima nei confronti dello scomparso preside, associando alla stima personale quella dell’amministrazione comunale. La signora Rosanna Terranova, visibilmente commossa, ha ringraziato gli ex alunni verso cui il marito riversava l’affetto che avrebbe riversato ai figli che non ha avuto, consegnando poi ai presenti l’edizione di uno studio dell’appassionato grecista dedicato alla via Limpetra. Una breve biografia dello scomparso è stata letta dalla professoressa Gabriella Fassari, attuale docente del liceo classico.

Dinanzi alla platea con diversi ex alunni, noti professionisti, per rendere una testimonianza personale sono intervenuti la professoressa Rosa Peluso, docente durante la presidenza di Terranova, e il professore Giorgio Casole, già docente dello stesso liceo, che ha ricordato come fu proprio il suo professore di Greco, Alberto Terranova, a instillargli l’amore per il teatro classico quando gli chiedeva di leggere in classe ad alta voce e con espressività i passi delle tragedie greche contenute nelle antologie in adozione.

Con precedente cerimonia tenuta nello stesso pomeriggio, a cui ha potuto partecipare anche il sindaco Giuseppe Di Mare, il Liceo “Megara” ha inoltre intitolato il laboratorio linguistico al professore di lingua e letteratura inglese Carmelo Giummo, scomparso prematuramente all’età di 67 anni nel novembre del 2020. Prima della scopertura della targa al primo piano, c’è stato spazio per un ricordo personale espresso dall’amica e collega d’istituto Alessandra Traversa, mentre le docenti Gabriella Rista ed Emanuela Russo hanno letto alcuni elaborati in versi e in prosa dello stimato professore-poeta.