Augusta, il Lions premia i vincitori dei concorsi scolastici in memoria di Rosario D’Onofrio

AUGUSTA – Numerosi alunni, accompagnati dai familiari e dagli insegnanti dei quattro istituti comprensivi della città, hanno partecipato alla seconda edizione del “Memorial” in ricordo dell’augustano past governatore del distretto Lions 108 Yb, l’ammiraglio Rosario D’Onofrio.

Durante la cerimonia, tenuta nei giorni scorsi nel salone di rappresentanza del palazzo di città, sono stati premiati gli alunni che hanno partecipato a due concorsi banditi dal Lions club Augusta host durante il presente anno scolastico e che hanno coinvolto tutte le scuole secondarie di primo grado: il concorso sul tema di studio internazionale “Changing the world” declinato come “Cambiamo il mondo con il dialogo, la fraternità, la solidarietà, il rispetto dei valori e della legalità” e collegato al Memorial; il tradizionale concorso “Un poster per la pace” quest’anno dal titolo “Osate sognare”. Gli elaborati dei premiati relativamente al primo concorso sono stati raccolti, a cura del Lions club cittadino, in un opuscolo che verrà distribuito nelle scuole.

La presidente del club di servizio, Nella Di Franco, nel presentare l’iniziativa, ha ringraziato per la preziosa collaborazione alla realizzazione dell’evento i soci Alberto Garsia, Giovanni Fazio e Rita Cocciolo. Ha quindi evidenziato le finalità volte a “diffondere tra le giovani generazioni i valori della lealtà, dell’umanità, della condivisione e dell’amore per il prossimo” e ha consegnato ai vincitori del concorso per ciascun istituto e a tutti gli istituti comprensivi della città, rispettivamente, i buoni per materiale didattico e gli attestati di partecipazione, alla presenza di alte cariche del Lions siciliano, del vicesindaco di Augusta, Tania Patania e dell’assessore alle politiche scolastiche Biagio Tribulato.

Il compianto ammiraglio Rosario D’Onofrio, scomparso 4 anni fa, è stato ricordato con toccanti parole dal presidente della Zona 19 del Lions, Fabio Gaudioso. Successivamente Orazio Licciardello ha trattato il tema internazionale lionistico “Cambiamo il mondo”, sintetizzandone i contenuti. Il presidente della circoscrizione Lions, Giacomo Di Miceli ha ricordato l’importanza dei valori della pace e della fratellanza. Quindi il past governatore Lions, Franco Cirillo ha illustrato ai giovani presenti le finalità delle attività del club service internazionale.

Ha concluso la cerimonia il past presidente del consiglio dei governatori, Salvatore Giacona, il quale ha sottolineato la forza dei valori e della legalità e, soprattutto, l’importanza della loro pratica nella quotidianità, concludendo con un invito a tutti i giovani, a “studiare con impegno e perseguire i principi etici a favore del bene comune“.

Al termine della cerimonia, i figli di Rosario D’Onofrio, Emy, Gianna e Pino, hanno ringraziato il Lions club Augusta host, la sua presidente e tutti i soci, per “l’emozionante evento organizzato“.