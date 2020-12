Primo piano Augusta, “il Porto può essere inserito nel Recovery fund”: le rassicurazioni della deputata regionale Ternullo di

AUGUSTA – “Sulla vicenda relativa al porto Hub di Augusta, che in queste ore viene sollevata dalla Cgil con Lorena Crisci, vorrei tranquillizzare tutti: Augusta sarà porto Hub. Non lo dico solo io, ma lo ha fatto l’assessore Marco Falcone nella sua recente visita in provincia di Siracusa“. Così il deputo regionale melillese Daniela Ternullo (nella foto di copertina accanto a Marco Falcone), recentemente approdata in Forza Italia, ribadisce le rassicurazioni già espresse lo scorso 30 novembre.

“Ma c’è di più – aggiunge – l’Unione europea considera il porto di Augusta il terminale del corridoio che parte da Helsinki in Finlandia. Insomma il nostro porto ha un ruolo strategico per l’Ue, con tutto quello che ne consegue in termini di investimenti“.

“Inoltre – e questa è l’anticipazione, riportata in conclusione di comunicato della parlamentare regionale di maggioranza – il porto di Augusta, mi hanno comunicato dalla Regione, può essere inserito nel Recovery fund perché dopo i lavori di banchinaggio già eseguiti si tratta di un completamento“.