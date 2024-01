Primo piano Augusta, il Rotary club elegge i prossimi presidente e direttivo di

AUGUSTA – Nelle settimane scorse il Rotary club di Augusta ha delineato il proprio assetto per il futuro prossimo, eleggendo il direttivo per l’anno sociale 2024-2025 e il presidente per il 2025-2026.

È una prassi condivisa dai club di servizio quella di eleggere con ampio anticipo i propri vertici, per consentire una programmazione incisiva nonostante i passaggi di consegne che nel Rotary si tengono annualmente con efficacia a partire dall’1 luglio.

I soci del Rotary club cittadino, attualmente presieduto dal notaio melillese Concetta Messina, hanno eletto il presidente per l’anno sociale 2025-2026, che sarà il medico oncologo augustano Fabrizio Romano, al suo secondo mandato avendo già guidato il club nel 2017-2018.

Nella medesima assemblea elettiva, è stato inoltre presentato il consiglio direttivo che affiancherà il prossimo presidente, il consulente aziendale augustano Francesco Messina, che si insedierà formalmente il 1° luglio 2024.

Nel direttivo dell’anno sociale 2024-2025, oltre ai membri di diritto, il presidente uscente Concetta Messina quale vicepresidente e il presidente eletto Fabrizio Romano quale segretario, faranno parte Pietro Forestiere (co-segretario), Pino Marino (prefetto), Raffaele Esposito (co-prefetto), Domenico Pitruzzello (tesoriere), Ernesto Cannella, Giuseppe Limoli e Federico Romano (consiglieri).

Tra i cinquanta soci del Rotary club di Augusta figura in particolare Giuseppe Pitari, che ricoprirà la carica di governatore del distretto 2110 Sicilia e Malta nell’anno sociale 2024-2025.

“Un momento importante – si legge in una nota social del club service a margine dell’assemblea elettiva – non solo per gli aspetti amministrativi legati alla gestione del club, ma anche per garantire l’inarrestabile azione di servizio rotariano in favore della comunità“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Fabrizio Romano, Concetta Messina, Francesco Messina)