Primo piano Augusta, il “Ruiz” domina la tappa a Ragusa Ibla del campionato scolastico regionale di orienteering di

AUGUSTA – L’Istituto superiore “Arangio Ruiz” fa sua la tappa di Ibla, centro storico di Ragusa, disputata lo scorso venerdì 27 febbraio nell’ambito del 27° campionato scolastico regionale di orienteering. Oltre quattrocento studenti provenienti da tutta la Sicilia si sono confrontati lungo un percorso tecnico e impegnativo, tra vicoli, scalinate e salite della città barocca.

Il campionato è un progetto della delegazione siciliana della Fiso (Federazione italiana sport orientamento), denominato “Palestra verde”, presieduta dal docente etneo Piero Greco, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il Coni Sicilia.

Nella tappa di Ragusa Ibla, la rappresentativa del “Ruiz”, composta da quaranta studenti-atleti tra principianti e veterani e accompagnata dalle docenti Marinella Strazzulla e Matilde Di Grande, ha dominato le categorie superiori M e W18.

A imporsi nella categoria femminile è stata Aurora Sole, prima classificata con un distacco netto sulle avversarie. Nella categoria M18, il podio è stato interamente targato “Ruiz”: Davide Baudo ha conquistato il primo posto, seguito dai compagni Alessio Vitellino e Alessio Privitera, protagonisti di una gara serrata fino all’ultimo metro. Da segnalare anche il quinto posto di Antonio Romeo nella categoria M16, risultato particolarmente significativo considerando i cento partecipanti in gara.

Grazie a queste prestazioni individuali, l’istituto augustano ha ottenuto il primo posto nella classifica delle scuole, confermando la solidità del proprio progetto sportivo e l’impegno dei docenti nel promuovere una disciplina che unisce orientamento, resistenza e capacità di lettura del territorio.

La giornata è proseguita con una visita culturale guidata dal docente Salvo Pancari, che ha accompagnato gli studenti alla scoperta del Duomo di Ragusa Ibla e della chiesa di San Giorgio, offrendo loro l’occasione di ammirare alcuni dei più importanti esempi del Barocco siciliano. Un’esperienza che ha evidenziato il valore educativo dell’orienteering, capace di integrare attività motoria e conoscenza del patrimonio storico-artistico.

“Questi risultati – afferma, soddisfatta, la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – testimoniano non solo il valore sportivo dei nostri studenti, ma anche la loro capacità di affrontare con determinazione e maturità sfide complesse. L’orienteering è una disciplina che educa alla concentrazione, alla resilienza e al rispetto dell’ambiente, valori che il nostro istituto promuove con convinzione da decenni. Siamo orgogliosi dei ragazzi e del lavoro dei docenti che li accompagnano con passione e competenza“.

L’ultima tappa del campionato scolastico è in programma giovedì 16 aprile a Caltagirone, dove gli atleti del Ruiz proveranno a confermare gli ottimi risultati ottenuti finora.

sport di orientamento in cui vince chi è in grado, operando le scelte di percorso migliori su mappe dedicate, di raggiungere più rapidamente i punti di controllo fissati.