Primo piano Augusta, il “Ruiz” lancia il percorso tecnico 4+2 con curvatura turistica di

AUGUSTA – Nel pomeriggio di ieri, all’interno della rinnovata aula magna, l’Istituto superiore “Arangio Ruiz” ha presentato il nuovo corso di studi Quadriennale 4+2 del Tecnico settore Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con curvatura turistica.

Annovera il partenariato con l’Its Academy “Fondazione Archimede“ di Siracusa, l’ente di promozione turistica “Klimax” di Melilli, le imprese “Next2 srl” e “Prisma srl” di Siracusa.

Potenziamento dello studio delle lingue, più spazio all’attività laboratoriale e alle materie Stem, maggiore interazione con le imprese locali e, soprattutto, diploma in quattro anni: sono gli ingredienti del nuovo corso di studi che debutterà nel prossimo anno scolastico tra i banchi del “Ruiz”, tra le 170 scuole italiane ammesse lo scorso anno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sperimentazione del nuovo percorso formativo.

È un ulteriore percorso nel solco della riforma della filiera tecnologico-professionale 4+2 (con gli Its, Istituti tecnologici superiori, per il biennio post diploma), che anticipa l’ingresso nel mondo del lavoro, dopo quello già avviato del Tecnologico con curvatura in Robotica industriale e Automazione.

La presentazione di ieri ha visto quali relatori la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina (vedi foto di copertina), l’assessore comunale all’istruzione Biagio Tribulato, il direttore dell’Its “Fondazione Archimede” Giovanni Dimauro, il referente di “Klimax” e Fondazione Museo “Pino Valenti” Giacomo Contorrino, la docente referente del “Ruiz” per l’orientamento Tania Rizzotti e i colleghi Rosita Accolla, Stefania Anfuso e Paolo Trigilio.

Presenti anche Giuseppe De Sensi e Pasquale Panarello in rappresentanza del consolato provinciale dei Maestri del lavoro, Carmelo Calì e Francesco Messina per la Cna di Augusta, Carlo Gigli per la società “Gespi” di Augusta, Angela Campisi e Diego Monticciolo per l’Its Academy partner.

“Il percorso – è stato fatto sapere – prevede un piano di studi quadriennale capace di garantire – attraverso l’adozione di metodologie didattiche flessibili ed innovative, la maggior valorizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) e il legame con le aziende del territorio – una solida preparazione nelle discipline di base e specialistiche che consenta agli studenti di conseguire, in anticipo rispetto ai coetanei iscritti ai corsi quinquennali, un titolo di studio utile per iscriversi all’università, per accedere agli Its Academy o entrare nel mondo del lavoro“.

“Il quadriennale tecnico, ispirato ai modelli educativi di successo in Paesi europei, infatti non sarà una semplice compressione dei programmi quinquennali – è stato precisato – ma un percorso educativo rimodulato e rinnovato che potenzierà il corso Amministrazione Finanza e Marketing attraverso le lingue straniere e l’inserimento di materie didattiche innovative. La collaborazione stretta con il mondo dell’impresa, il territorio e gli Its contribuirà inoltre a offrire una formazione di alto profilo, riducendo la distanza tra la domanda e l’offerta di lavoro per i giovani studenti“.

Una sfida non indifferente, che la dirigente scolastica del “Ruiz”, Castorina ha saputo raccogliere “con fiducia ed entusiasmo, convinta – ha detto a margine della presentazione – dell’importanza di proporre ai ragazzi un’offerta formativa aggiornata e ancorata al mondo reale, che non fugga con timore le novità, ma ne sappia trarre ricchezza“.