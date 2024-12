Eventi Augusta, corale Fratres sabato nella chiesa dell’Annunziata con “armonie di speranza” di

AUGUSTA – Un inedito concerto dal titolo “Armonie di speranza” si terrà sabato 14 dicembre alla ore 18,30 nella chiesa dell’Annunziata, antica chiesa confraternale su via Garibaldi. L’evento è inserito nel cartellone comunale “Natale ad Augusta”.

Si esibirà la speciale corale della Fratres di Augusta, composta esclusivamente da donatori di sangue, che ha debuttato lo scorso 29 giugno in una gremita chiesa del Cristo Re in occasione delle celebrazioni per i 40 anni del locale gruppo donatori di sangue (vedi foto di copertina).

A dirigere la corale sarà il maestro Rosy Messina, mentre sarà accompagnata al piano dal maestro Salvo Passanisi.

“La corale rappresenta uno strumento ulteriore per perseguire i nostri scopi sociali – riferisce il presidente della Fratres di Augusta, Luigi Nicosia – che è quello di promuovere la donazione del sangue, nella speranza di coinvolgere nel tempo quanti più giovani possibile“.