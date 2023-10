Primo piano Augusta, il sindaco Di Mare aderisce a Fratelli d’Italia. Debutto dinanzi al gotha dei meloniani di

AUGUSTA – Il sindaco Giuseppe Di Mare aderisce a Fratelli d’Italia. Ciò che era stato oggetto prima di indiscrezioni e poi di anticipazione social del deputato regionale Carlo Auteri, ha trovato l’ufficialità ieri pomeriggio, nella sala conferenze del Brucoli resort, dove il gruppo parlamentare alla Camera di Fratelli d’Italia ha organizzato una “tre giorni” di dibattiti su temi di interesse nazionale.

Prima dell’intervista al presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella girandola di saluti di apertura, dopo i parlamentari nazionali e il commissario provinciale dei meloniani, il primo cittadino di Augusta è stato chiamato sul palco dal vicecapogruppo vicario dei deputati, Manlio Messina. Non solo un saluto istituzionale quindi ma, come nell’aria da giorni, l’annuncio ufficiale dell’adesione, contestuale al tesseramento per fini congressuali concluso in tutta Italia il 30 settembre.

In platea, i vertici del partito che governa a Roma e a Palermo, e anche una nutrita rappresentanza augustana tra cui il dirigente nazionale Pietro Forestiere e il presidente del circolo territoriale Enzo Inzolia, menzionati sul palco da parte sia del commissario provinciale Giuseppe Napoli che del deputato nazionale Luca Cannata.

Insieme al sindaco Di Mare, che vanta trascorsi in Alleanza nazionale precedenti alla ultradecennale esperienza nel civismo, aderiscono in città a Fdi i due assessori Tania Patania e Pino Carrabino, il presidente del consiglio comunale Marco Stella e gli altri due consiglieri Andrea Lombardo e Rosario Sicari.

Nel suo primo intervento da neo meloniano, Giuseppe Di Mare ha detto: “Uomini intelligenti sono riusciti a coniugare la tutela dell’ambiente con la capacità di accrescere l’attrattività turistica di un territorio. Avete scelto Brucoli, avete scelto Augusta, per parlare di turismo, sport, cultura, enogastronomia e per noi è un grande orgoglio, un riconoscimento, e anche una sfida. Un riconoscimento perché in questi anni di amministrazione, in una città riconosciuta per lo più per la propria storia industriale, stiamo concentrando gli sforzi su questi temi“.

“La valorizzazione delle risorse, la realizzazione di eventi, il recupero dei beni monumentali della città, cominciano a far vedere e a far sentire il gusto al territorio di tanti nuovi visitatori e di tanti eventi. La sfida che ci lasciate oggi è di perseverare su questo tema – ha proseguito Di Mare – E allora qui la accogliamo con grande orgoglio ed è questo il motivo per cui vi ringraziamo per aver scelto Augusta. Siamo certi che continuando su questo percorso, che non è alternativo ma un modo di sviluppo importante anche in questi territori, riusciremo, così come abbiamo fatto in questo periodo con la collaborazione del governo regionale e nazionale, a dare anche a questo territorio capacità di attrattività turistica importanti e a far crescere anche questa parte meravigliosa della Sicilia“.