Cronaca Augusta, imbarcazione in difficoltà nella rada megarese: scatta soccorso durante il maltempo di

AUGUSTA – Un intervento di soccorso, all’interno del porto Megarese, è stato concluso positivamente da personale della Guardia costiera di Augusta, che ha tratto in salvo, durante il maltempo da allerta meteo “rossa”, un operatore portuale a bordo della propria imbarcazione da lavoro.

L’operazione è scattata stamani, quando alla sala operativa della Capitaneria di porto è giunta una segnalazione di soccorso da parte del gruppo Barcaioli di Augusta, con cui si segnalava la presenza in rada dell’imbarcazione in difficoltà, in una zona di difficile transito a causa della scarsa profondità dei fondali.

Si trovava nel tratto di mare nei pressi dell’ex Idroscalo, con l’operatore portuale a richiamare l’attenzione, sbracciandosi, in quanto non riusciva a guadagnare la riva a causa delle pessime condizioni meteorologiche, con sostenute raffiche di vento e pioggia battente.

Immediatamente, la sala operativa della Capitaneria ha dirottato in zona sia un’autopattuglia che l’unità navale militare Cp 716. La pattuglia dalla terraferma ha individuato la posizione dell’imbarcazione in difficoltà, indicandola alla motovedetta Cp 716, che è riuscita ad avvicinarsi, prendendo a bordo l’operatore portuale, bagnato e infreddolito, e trasportandolo poi alla banchina della Guardia costiera. Il malcapitato, privo di telefono cellulare, è stato poi rifocillato presso la Capitaneria di porto e riconsegnato alle cure della famiglia.

“Il positivo epilogo della vicenda – sottolinea la Guardia costiera di Augusta – non esime dal dover sottolineare l’esigenza di raccomandare di prestare massima attenzione allo stato del mare e del tempo, e di non avventurarsi in acqua nel momento in cui le condizioni meteo-marine dovessero volgere al peggio“.