Primo piano Augusta, in piazza Castello panchina dipinta di viola per celebrare la gentilezza di

AUGUSTA – Da questo sabato mattina c’è anche una panchina viola, tra quelle riverniciate per perorare una causa sociale in piazza Castello, ai giardini pubblici.

Il viola intende celebrare la gentilezza, come da idea concepita in un comune del Torinese quasi un lustro fa.

L’iniziativa di riqualificare così una panchina conclude un Pcto (percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) della classe 3ªB del liceo linguistico del “Megara“, rappresentato per l’occasione dalla docente Anna Lucia Daniele oltre alla collega Floriana Fazzino quale tutor scolastica, insieme all’associazione di clownterapia “Il sorriso che vorrei”, presieduta da Mauro Cacace e con il giovane Antonio Ranno quale socio referente per il progetto.

All’attività di stamani hanno preso parte con i pennelli anche i motociclisti del “Punishers Lemc Italy“, guidato a livello nazionale dall’augustano Giuseppe Cirillo, che dalla fondazione avvenuta proprio ad Augusta dieci anni fa si è sempre distinto per le iniziative solidali. Il motoclub ha donato la targa recante il motto “La gentilezza sia il tuo miglior regalo ovunque tu vada”.

A testimoniare il patrocinio comunale, la presenza per l’inaugurazione del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alle politiche sociali Biagio Tribulato.

Nel corso della mattinata, è emersa l’idea per riqualificare un’altra panchina del luogo. A proporla il presidente dell’associazione filantropica “Umberto I”, Mimmo Di Franco, che ha reso nota l’intenzione di richiedere al Comune la possibilità di riverniciarne una d’azzurro, colore associato ai nonni, magari per la festa dedicata che ricorre il 2 ottobre.