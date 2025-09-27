Primo piano Augusta, in piazza per la Giornata europea delle lingue alunni del “Principe di Napoli” di

AUGUSTA – Il mondo della scuola contemporanea continua, coeso, a essere il luogo simbolo dell’inclusione e della promozione delle diversità, tra cui anche quella culturale e socio-linguistica. È quanto si è palesato ieri mattina in piazza Castello, dove gli alunni della scuola secondaria di primo grado dei plessi Centrale e Saline del 1° Istituto comprensivo “Principe di Napoli” si sono distinti partecipando e collaborando alla messa in scena del musical Grease, riadattato per celebrare, in data 26 settembre, la ricorrenza annuale della Giornata europea delle lingue, istituita nel 2001 dal Consiglio d’Europa e patrocinata dall’Unione europea.

Al progetto, curato dalla docente di lingua inglese Claudia Tringali e accolto dalla dirigente scolastica Agata Sortino insieme a tutti i docenti dell’istituto, gli alunni hanno aderito con entusiasmo, lavorando già a partire dallo scorso anno, alla performance teatrale, musicale e linguistica, tra ballo, canto, lettura e recitazione in lingua inglese. Le parole e i temi del celebre musical e poi film statunitense, icona degli anni settanta, si sono sposati con l’iniziativa, creando momenti di riflessione sul concetto di identità culturale, su amore e amicizia, su cosa significa crescere e cambiare, superando le apparenze, i pregiudizi e su come crescere insieme, passando così dall’adolescenza all’età adulta, imparando a comunicare.

La Giornata europea delle lingue ha il fine di sensibilizzare sull’importanza dell’apprendimento delle lingue straniere, soprattutto in ottica di life long learning (apprendimento lungo l’intero arco della vita e possibile a qualsiasi età), e per la data fissata le scuole preparano giochi, quiz, spettacoli, mostre, conferenze, proiezioni di film in lingua straniera nonché scambi culturali.

“In questi mesi, ci siamo impegnati nella realizzazione di questo musical – riferisce uno degli alunni protagonisti sul palco – abbiamo studiato, improvvisato, ci siamo emozionati e, insieme, abbiamo imparato a esprimere i nostri stati d’animo e a drammatizzarli; abbiamo lavorato sull’uso della lingua inglese, svolgendo esercizi sulla corretta pronuncia e la comunicazione in lingua”.

Alla presenza in piazza del sindaco Giuseppe Di Mare, la dirigente scolastica Sortino nel suo intervento ha sottolineato l’importanza delle lingue (inglese, francese e spagnolo quelle insegnate nell’istituto) quali strumento di comunicazione di emozioni, anche tra compagni di classe oppure tra alunni e docenti. La centralità della parola, veicolata dalla musica così combinata al teatro, può diventare, a dire della ds, strumento d’unione “per aprire i cuori e le menti”.

Alessandra Peluso