Primo piano Augusta, vandali nel cantiere del “parco ecologico-urbano” al Monte, il sindaco sbotta di

AUGUSTA – Vandali nel cantiere pubblico del cosiddetto “Parco ecologico-urbano” in corso di realizzazione al Monte, tra via Barone Zuppello e via Palazzetti.

È il sindaco Giuseppe Di Mare a denunciare l’accaduto tramite un videomessaggio sui social, ricevuta la segnalazione dagli operai della ditta agrigentina che lo scorso agosto si è aggiudicata i lavori.

“Questo luogo non l’abbiamo ancora inaugurato ma è già di fatto vandalizzato da parte dei nostri figli“, afferma Di Mare mostrando una panchina da calcio a 5, che sarebbe stata ribaltata nella notte, danneggiata, e la rete di recinzione del campetto recisa.

“Sono particolarmente arrabbiato, perché le responsabilità del sindaco sono tantissime – prosegue – ma le responsabilità di ciascuno di noi nel rendere la città migliore sono altrettanto importanti“.

“Noi non ci arrendiamo a questi comportamenti incivili – conclude il primo cittadino – L’invito è di responsabilizzarci tutti per far sì che negli spazi comuni ci si comporti da persone civili“.

(Nella foto di copertina: l’area di cantiere su Google street view, aprile 2024)