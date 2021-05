Primo piano Augusta, inaugurato primo cantiere con “Riqualifichiamo l’Italia” di Cna di

AUGUSTA – È stato inaugurato, alla presenza anche del sindaco Giuseppe Di Mare, un nuovo cantiere aperto da privati ad Augusta con il Superbonus 110%, il primo in città promosso attraverso la piattaforma “Riqualifichiamo l’Italia” di Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa).

Come noto, il Superbonus 110% è la misura di incentivazione introdotta dal decreto-legge Rilancio del 19 maggio 2020, che prevede la possibilità di effettuare lavori di riqualificazione energetica per tutti i cittadini.

Dinanzi al cantiere di via Padre Puglisi, nei pressi della intersezione tra via Barone Zuppello e via Borsellino, erano presenti esponenti di Cna, tecnici e istituzioni. Oltre al sindaco Di Mare, che ha tagliato il nastro, Innocenzo Russo presidente Cna Siracusa, Fabio Cannavà presidente Cna Augusta, il segretario provinciale della Cna di Siracusa Pippo Gianninoto, il coordinatore cittadino Francesco Messina e il responsabile di progetto per Cna Siracusa Vincenzo Scatà. Presenti ovviamente le imprese esecutrici, i tecnici responsabili di cantiere, così come l’amministrazione di condominio.

Grande apprezzamento per i cantieri che Cna sta supportando per l’avvio in tutto il territorio è stato espresso in particolare dal presidente provinciale Innocenzo Russo.

“Passare dalle parole ai fatti rappresenta il più grande successo per un imprenditore – dichiara in un comunicato a margine il presidente di Cna Augusta, Fabio Cannavà – e quanto accaduto oggi rappresenta l’avvio di un percorso virtuoso che potrà rivitalizzare il settore delle costruzioni, un comparto che soffre una forte crisi da troppi anni”.

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha ringraziato i rappresentanti dell’organizzazione, le imprese e tutti i partecipanti sottolineando come in situazioni complesse, vedi l’attuale emergenza sanitaria, si possano “tradurre programmi e azioni forti e resilienti in grado di rivitalizzare comparti indeboliti dalla crisi economica che persisteva già da prima del Covid“.

“I dubbi e le perplessità iniziali sulla misura rischiavano di rendere questo provvedimento ancora una volta un’occasione perduta – affermano congiuntamente Cannavà e Russo – ma il grande lavoro di supporto e consulenza svolto da Cna ha permesso di tramutare in atti concreti le previsioni di legge. Adesso è cruciale mantenere questo strumento e renderlo strutturale perché rappresenta una vera risposta alle imprese, ai lavoratori ed allo sviluppo sostenibile delle comunità”.

“Il nostro obiettivo – precisa il coordinatore cittadino di Cna, Francesco Messina – non è sostituirci ai tecnici di fiducia dei clienti, ma sviluppare con questi importanti collaborazioni che, come dimostrato, portano a risultati tangibili. In tal senso, quindi, come sede Cna Augusta, rimaniamo a disposizione di quanti intendano accedere alle agevolazioni fiscali previste non solo dal Superbonus con detrazione al 110%, ma anche da quelle con aliquota più bassa per le facciate e per l’Ecobonus“.