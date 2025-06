Primo piano Augusta, inaugurazione della riqualificata piazza Mattarella con banda musicale e “fontane danzanti” di

AUGUSTA – Sarà inaugurata venerdì 27 giugno (ore 19,30) piazza Piersanti Mattarella, a seguito degli interventi di restyling nell’ambito di uno dei due progetti di rigenerazione urbana della Borgata sud-est a valere su risorse del Pnrr, per complessivi 5 milioni di euro.

È in programma un concerto lirico-sinfonico con la banda musicale cittadina protagonista, arricchito dallo spettacolo di “fontane danzanti“. Si tratta delle fontane d’acqua marchiate “Dominici’s“, società perugina a cui il Comune aveva affidato l’evento di apertura dei festeggiamenti in onore di San Domenico poi annullato a causa dell’allerta meteo “arancione”.

L’imminente inaugurazione è organizzata dall’amministrazione, con il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore alla cultura Pino Carrabino, e dal Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” presieduto da Emanuele Di Grande e diretto dal maestro Gaetano Galofaro. Parteciperanno le voci di Francesco Cusumano (tenore), Susanna La Fiura (soprano), Marco Zarbano (baritono), Corrado Caltaldi e Maria Grazia Aricò (cantanti di musica leggera). La serata sarà condotta dal presentatore catanese Ruggero Sardo.

L’iniziativa conclude di fatto il cantiere durato quindici mesi e oggetto di esposti da parte degli ambientalisti e di interrogazioni in consiglio comunale. L’importante zona d’ombra della Borgata est è venuta meno dopo le operazioni di abbattimento dei pluridecennali 24 ficus microcarpa e delle diverse palme nane, in due distinti momenti ad aprile e a novembre dello scorso anno. Sono stati rimossi perché ritenuti incompatibili con la riqualificazione della piazza, per le peculiari radici che tendono a svilupparsi in superficie danneggiando le pavimentazioni.

Negli ultimi mesi sono stati quindi messi a dimora i nuovi alberi e cespugli (vedi foto di copertina, datata 8 maggio 2025), in particolare giovani cerri.