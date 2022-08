Primo piano Augusta, incendio Ecomac, sospesa raccolta differenziata di carta e plastica di

AUGUSTA – Ha immediate ripercussioni anche sulla gestione della raccolta differenziata in città l’incendio divampato ieri pomeriggio nel capannone della “Ecomac smaltimenti” in contrada San Cusumano, area attualmente soggetta a operazioni di bonifica e rilievi ambientali (vedi foto di copertina). Il Comune rende noto, infatti, che verrà sospesa la raccolta differenziata, fatti salvi solo frazione secca e umido, per il resto della settimana in corso.

Da mercoledì 24 a sabato 27 agosto verrà sospesa la raccolta differenziata di carta, cartone, plastica, metallo e pertanto “si richiede all’utenza la massima collaborazione non esponendo i suddetti rifiuti“. “Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, i conferimenti presso il Ccr mobile di c.da Balate“.

Per tali rifiuti differenziati, i servizi di raccolta, secondo l’avviso del Comune, riprenderanno regolarmente lunedì 29 agosto.