Primo piano Augusta, incontri tra carabinieri e scuole medie sui valori del 4 novembre di

AUGUSTA – Nell’ambito delle iniziative tra istituti comprensivi locali e Carabinieri per celebrare la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, si sono svolti incontri con studenti alla presenza dei vertici territoriali del corpo militare che in città vede la sede del comando compagnia.

Già il 29 ottobre, in preparazione della giornata celebrativa del 4 novembre, il neo comandante della compagnia di Augusta capitano Luca Pisano, insieme al comandante della stazione maresciallo luogotenente Paolo Cassia, sono stati invitati all’istituto comprensivo “Domenico Costa” per incontrare le classi seconde della scuola media. Un’iniziativa auspicata dalla dirigente scolastica Valentina Lombardo, con la docente referente per il progetto “Legalità” Maria Luisa Catalano.

Il capitano Pisano ha illustrato sommariamente ai giovani alunni struttura e compiti dell’Arma dei Carabinieri, esponendo sia i compiti militari di difesa in patria e all’estero, sia quelli di corpo militare di polizia generale per la pubblica sicurezza. Ha poi sottolineato il valore dell’unità nazionale, in vista delle celebrazioni del 4 novembre.

Una giornata in cui, come espresso dal capo dello Stato Sergio Mattarella nel tradizionale messaggio al ministro della Difesa, “la Repubblica guarda con rispetto e devozione al percorso che, dal Risorgimento alla Prima guerra mondiale, alla Liberazione, alla scelta della solidarietà europea e atlantica, ha saputo costruire un Paese coeso, unito, portatore di valori di pace nella comunità internazionale. L’Esercito italiano, la Marina militare, l’Aeronautica militare, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza sono oggi poste a difesa delle libertà della società italiana, delle istituzioni volute dal popolo sovrano a tutela dei diritti di ciascun cittadino, operando, sul territorio nazionale, in concorso con le forze di Polizia“.

In occasione poi della ricorrenza, gli alunni delle classi prime della scuola media del plesso “Salvatore Todaro”, da quest’anno componente dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” diretto da Maria Giovanna Sergi, hanno visitato la caserma dei Carabinieri di Augusta, sita in via Aldo Moro. Recependo l’iniziativa nazionale “Caserme aperte”, per il 4 novembre, il comandante della compagnia Luca Pisano ha così aperto le porte a scolaresche e cittadini.

Gli alunni del “Corbino” sono stati guidati nella visita dal comandante della stazione Paolo Cassia, che ha mostrato loro tra l’altro la “stanza rosa”, una stanza confortevole riservata alle audizioni di donne vittime di violenze e abusi. Il tour si è concluso con la visita alla sala di massima sicurezza e al parco auto.

Tra simpatici aneddoti sulla quotidianità del servizio, nozioni basilari quali l’importanza del numero unico di emergenza 112, sono stati trattati dagli esponenti dell’Arma temi rivolti alla fascia d’età dei visitatori, come l’uso consapevole dei social network e i rischi del web, il bullismo e il cyberbullismo.

Temi su cui i Carabinieri di Augusta non fanno mancare l’impegno nelle attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole, che va di certo oltre il 4 novembre, come ci conferma il comando della compagnia, programmando prossimi incontri nell’ambito dei progetti scolastici di educazione alla legalità.

(Nel collage di copertina: a sinistra la visita in caserma da parte degli alunni del “Corbino”, a destra l’incontro in una classe del “Costa”)