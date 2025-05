Primo piano Augusta, iniziati i lavori per il terzo ponte tra Isola e Borgata di

AUGUSTA – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del terzo ponte che collegherà i comprensori portuali civili e militari dell’Isola con la Borgata, terzo rispetto allo storico ponte al Rivellino e al viadotto Federico II (quest’ultimo, dall’estate 2021, oggetto di interventi di ripristino strutturale).

L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, quale stazione appaltante, ha aggiudicato la gara, lo scorso 7 aprile, alla “Fenix consorzio stabile Scarl”, per 18 milioni 470mila euro. Il lotto comprende anche la “messa in sicurezza opere d’arte a servizio dell’accesso al porto”.

Gli automezzi sono al lavoro sia sulla sponda del “Campo Palma“, nelle adiacenze della strada di accesso a Maristanav (vedi foto di copertina), sia sulla banchina della darsena di Marinarsen, sponde che saranno collegate dalla via di collegamento, a doppio uso militare e civile, entro la prima metà del 2026 così come previsto per le opere infrastrutturali finanziate nell’ambito del Pnrr.

L’area di intervento per realizzare il terzo ponte, figura della relazione tecnica generale elaborata dal Rtp

L’opera è infatti finanziata a valere sulla misura nel Pnrr dedicata alle Zes per complessivi 26,2 milioni di euro (di cui 2 milioni 460mila euro quali somme a disposizione dell’amministrazione procedente), tra i quali rientrano anche la manutenzione straordinaria della via di collegamento tra il Porto commerciale e l’area cantieristica di Punta Cugno del Porto (1 milione 94mila euro), ormai conclusa, e il secondo stralcio per l’esecuzione lavori del ripristino strutturale del viadotto Federico II (1 milione 954mila euro), in atto.