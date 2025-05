Primo piano Augusta, studente “Ruiz” in finale nazionale dei campionati di astronomia: è la terza volta di

AUGUSTA – Lo studente del “Ruiz”, Daniele Gaeta, per il terzo anno consecutivo, ha conquistato il pass per giocarsi la vittoria dei campionati italiani di astronomia.

Frequentante la classe 4ªQL del liceo Quadriennale delle scienze applicate, ha superato brillantemente, lo scorso febbraio, la gara interregionale della competizione nella categoria Senior, accedendo alla finale nazionale, in corso di svolgimento a Teramo dal 6 al 9 maggio.

Una felice conferma per il talentuoso studente augustano, unico siciliano qualificato nella categoria, e per l’Istituto superiore “Arangio Ruiz“, in attesa della conclusione dell’ultimo atto della 23ª edizione dei campionati italiani di astronomia, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e organizzati dalla Società astronomica italiana in collaborazione con l’Istituto nazionale di astrofisica.

“Un eccellente risultato, frutto di un lavoro di squadra – si legge in una nota della scuola di via Catania – che ha coinvolto la referente del progetto, prof.ssa Annamaria La Ferla, la prof.ssa Sabrina Epaminonda e tanti alunni che si sono appassionati all’astronomia e che hanno contribuito negli anni con passione e dedizione a questo successo del “Ruiz” in una disciplina extracurriculare“.

In totale quest’anno sono stati 9.754 gli studenti iscritti ai campionati di astronomia, provenienti da 321 scuole italiane e da 5 scuole italiane all’estero. Solo 90 gli studenti ammessi alla finale nazionale, che consisterà in una prova teorica (risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna) e in una prova pratica (analisi di dati astronomici).

Alla conclusione della finale nazionale di Teramo, verranno individuati gli studenti che faranno parte della squadra italiana eletta a partecipare alle Olimpiadi internazionali di astronomia 2025. Inoltre coloro che vinceranno i campionati italiani di astronomia saranno inseriti nell’Albo nazionale delle eccellenze, riconoscimento che premia l’impegno e il talento degli studenti.

“Daniele in questi anni si è distinto con eccellenti risultati in diverse competizioni: i Giochi matematici del Mediterraneo, i Giochi della chimica, i Campionati di astronomia , i Campionati di fisica – ha sottolineato la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina – Traguardi che riflettono la sua determinazione, la sua curiosità e il suo impegno nello studio“.