Augusta, inizio anno scolastico con i cantieri stradali tra “Costa” e “Ruiz”: istituito il senso unico

AUGUSTA – Cantieri comunali aperti, dallo scorso aprile, per i due progetti di riqualificazione urbana della Borgata sud-est, nell’area compresa tra via Matteotti e via Catania, interessando inevitabilmente le strade di accesso a due popolose scuole, con l’anno scolastico ufficialmente al via giovedì 12 settembre.

Si stanno eseguendo, in questi giorni, i lavori per asfaltare il tratto più a sud di via Di Vittorio, su cui insiste il plesso principale dell’istituto comprensivo “Domenico Costa“, e il tratto più a est di via Catania, su cui insiste l’istituto superiore “Arangio Ruiz“.

Con odierna ordinanza di polizia municipale (numero 300), è stata istituita una viabilità “provvisoria e sperimentale” basata sul senso unico di marcia, a partire dalle ore 7 del 12 settembre e fino “alla fine dei lavori“.

È istituito il senso unico di marcia in via Di Vittorio, nel tratto compreso tra via Matteotti e via Catania, in direzione nord-sud (verso il “Ruiz”). Senso unico anche nelle due vie limitrofe a via Di Vittorio che la collegano a corso Sicilia. Il limite di velocità permanente in tutta via Di Vittorio è di 30 km/h.

“Saranno garantiti i percorsi pedonali protetti – fa inoltre sapere il Comune tramite canale “Telegram” – e si invitano gli automobilisti a non parcheggiare in maniera irregolare e a collaborare per non creare pericolo alla popolazione scolastica“.

